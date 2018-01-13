Полиция Алматы просит жителей опознать мошенников

Криминальная полиция Бостандыкского района просит жителей Алматы опознать задержанных лиц, подозревающихся в различных преступлениях. Оперативниками задержаны трое мужчин, совершивших мошеннические действия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Данные три фигуранты действовали в одиночку, между собой никак не связаны: каждый совершал преступления по своей схеме. К примеру, 20 летний гражданин Кыргызстана Э. (фото 001), проживающий в Алматы у знакомых, приехал в город 2 месяца назад, но уже успел «провернуть» несколько афер. Он снимал квартиры посуточно, а далее пересдавал их на месяц, получая оплату вперед. Не успевали постояльцы полностью заселиться в съемные квартиры, как через несколько часов приходил настоящий арендодатель с требованием освободить квартиру. Другой подозреваемый - гражданин К., 1983 г.р. (фото 002), житель Алматы, под видом электрика из КСК, заходил в подъезды жилых домов и имитировал работу в щитовой. Далее, он звонил в двери квартир и наглым образом требовал деньги у жильцов дома за «проделанную работу», якобы, по смене счетчиков, либо автоматических выключателей. Естественно, фактической работы он никакой не делал и не работает в КСК. Он предоставлял липовые чеки на суммы, которые жильцы должны оплатить, показывал старые якобы замененные счетчики и автоматы, требовал оплаты на месте. Наивные граждане, возмущались, но платили. Стоит отметить, что большая часть обманутых - пенсионеры, пожилые люди», - рассказал начальник отдела полиции при УВД Бостандыкского района полковник полиции Тимур Осекбаев.

Спикер также детально рассказах о схеме преступного промысла третьего фигуранта - гражданина Б., 1977 г.р. (фото 003), жителя Алматы, который через своих знакомых искал желающих приобрести новый смартфоны «Iphone 8» по цене ниже рыночной. Своим заинтересованным потенциальным жертвам мужчина рассказывал, что у него, якобы, есть знакомства в одной из компаний сотовой связи, где можно приобрести эти смартфоны, но только при обязательном условии: за раз необходимо купить товар в количестве не менее 10 штук. Так, подозреваемый «заключил сделку» с одним знакомым и взял под расписку в качестве аванса сумму в размере 640 тысяч тенге. Однако, денежные средства возвращать не собирался. К слову, он уже судим за аналогичные преступления.

«Таким образом, данные лица обманным путем и злоупотреблением доверия граждан, преступным путем завладевали их денежными средствами. Действия каждого подпадают под квалификацию статьи 190 УК РК - мошенничество. В отношении каждого подозреваемого проводится досудебное расследование. Все подозреваемые свою вину признают. В связи с неоднократностью совершенных мошеннических преступлений указанных лиц, просим граждан, кто мог пострадать от преступных их посягательств, обратиться к нам по телефонам: 298-52-80 и 298-52-84», - уточнил полковник Осекбаев.

Фото: DailyNews.kz