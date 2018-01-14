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Фанаты "Гарри Поттера" выпустили собственный фильм про Волан-Де-Морта

14 января 2018, 10:45

Полная 52-минутная версия картины появилась на YouTube.

Фанаты представили собственный фильм-приквел "Гарри Поттера" - "Волан-Де-Морт: Истоки Наследника", сообщает РЕН-ТВ.

Полная 52-минутная версия картины появилась на YouTube.

Фан-фильм посвящен будущему величайшему темному волшебнику, пока еще - просто Тому Реддлу. Картина показывает события, происходившие в детстве, отрочестве и юности будущего Волан-Де-Морта. Кино снято фанатами творчества Джоан Роулинг на деньги фанатов творчества Джоан Роулинг, собранными на Kickstarter в 2016 году.

Фильм снят на английском языке, имеет английские, итальянские, французские, португальские и испанские субтитры.

Фото: 24СМИ


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