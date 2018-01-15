Названы суммы повышенных зарплат для учителей

67% от общего количества учителей получат увеличение заработных плат в этом году.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова назвала суммы зарплат для учителей с учётом надбавки за преподавание по обновлённой программе, передаёт Казинформ.

Она отметила, что с января текущего года повышение ждёт учителей 1, 2, 5, 7 классов, с сентября будет увеличена заработная плата учителям 3, 6, 8 классов, с сентября 2019 включатся учителя 4, 9, 10 классов и с 2020 - учителя 11 классов. Размер надбавки, как озвучил в своём Послании Глава государства, будет 30% от должностного оклада.

«У специалиста без категории со стажем 3 года должностной оклад составляет 56 тысяч тенге. Но ещё существует ряд надбавок, в том числе за проверку тетрадей, заведование кабинетом и так далее - это порядка 22 тысяч тенге. То есть на сегодня его зарплата около 78 тысяч тенге. Надбавка за обновлённое содержание будет на уровне города 16 тысяч, на селе - 21 тысяча тенге. То есть, в принципе, заработная плата такого специалиста будет в среднем 96 тысяч тенге на уровне города, 115 тысяч тенге - на селе», - сообщила она в ходе пресс-конференции в Правительстве РК.

По её словам, должностной оклад учителя со стажем выше 25 лет с высшей категорией на сегодня составляет 83 тысячи тенге, доплаты - порядка 25 тысяч тенге и плюс 24 тысячи тенге за обновлённое содержание. В целом он будет получать 133 тысячи тенге.

Надбавка учителю со стажем 15 лет первой категории на уровне города будет 24 тысячи тенге, на селе - 25 тысяч 860 тенге. Это при полной нагрузке.

Кроме того, учителей ожидает более высокая зарплата за повышение квалификации по новой системе.

«Категории будут присваиваться через национальный квалификационный тест. В зависимости от подтверждённой квалификации доплата будет составлять от 20 до 50%. Мы планируем, что в среднем учитель со стажем 15 лет первой категории, если он пойдёт на ступень выше, доплата будет составлять 28 тысяч тенге на уровне города, на уровне села - 36 тысяч тенге», - добавила Б.Асылова.

Она отметила, что в среднем на 1 января 2017 года зарплата учителя по стране составляла порядка 99 тысяч тенге, теперь с учетом надбавки будет порядка 130-140 тысяч тенге.

Вице-министр заверила, что 67% от общего количества учителей (а это 304 тысячи человек по стране) получат увеличение заработных плат в этом году.

Анеля Касымова.

Фото: kursiv.kz.