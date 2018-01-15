Житель ЮКО, представляясь риэлтором, обманывал астанчан

В настоящее время более 10 потерпевших обратились в полицию.

Сотрудниками Департамента внутренних дел Астаны за совершение серии мошеннических действий задержан молодой человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Алматы» за совершение серии мошенничеств задержан 24-летний житель Южно-Казахстанской области, временно проживающий в Астане. Под видом риэлтора, а также оказания помощи якобы в трудоустройстве в увеселительных заведениях, он обманным путем завладевал деньгами граждан и скрывался. В настоящее время более 10 потерпевших обратились в полицию.

Задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование по статье «мошеничество».

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан, пострадавших от мошеннических действий данного гражданина, обратиться в УВД района «Алматы» или позвонить по телефонам 8 (7172) 71-67-08, 71-67-24, 71-67-45 или по номеру 102.