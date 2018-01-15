Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Житель ЮКО, представляясь риэлтором, обманывал астанчан

15 января 2018, 13:23

В настоящее время более 10 потерпевших обратились в полицию.

Сотрудниками Департамента внутренних дел Астаны за совершение серии мошеннических действий задержан молодой человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Алматы» за совершение серии мошенничеств задержан 24-летний житель Южно-Казахстанской области, временно проживающий в Астане. Под видом риэлтора, а также оказания помощи якобы в трудоустройстве в увеселительных заведениях, он обманным путем завладевал деньгами граждан и скрывался. В настоящее время более 10 потерпевших обратились в полицию.

Задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование по статье «мошеничество».

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан, пострадавших от мошеннических действий данного гражданина, обратиться в УВД района «Алматы» или позвонить по телефонам 8 (7172) 71-67-08, 71-67-24, 71-67-45 или по номеру 102.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...