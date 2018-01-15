Пресс-секретарь главы государства рассказал о визите Назарбаева в США

Официальный визит главы государства в США придаст новый импульс двусторонним отношениям и задаст им долгосрочную позитивную динамику.

Пресс-секретарь президента РК Айдос Укибай ответил на вопросы интервью МИА «Казинформ» касательно предстоящего официального визита главы государства в США.

- Как пресс-секретарь главы государства Вы находитесь в курсе рабочего графика президента Казахстана. Совсем недавно вы поделились ближайшими планами деятельности Нурсултана Назарбаева. Какое событие, по вашему мнению, станет одним из самых главных в предстоящие дни?

- Безусловно, ключевым событием в деятельности главы государства будет официальный визит в США. В его рамках состоятся переговоры на высшем уровне. В повестке встречи Нурсултана Назарбаева с президентом США Дональдом Трампом обозначен широкий спектр вопросов. Особый акцент будет сделан на дальнейшем развитии двустороннего политического, торгово-экономического взаимодействия, привлечении американских инвестиций в экономику Казахстана.

Кроме того, в рамках председательства нашей страны в Совете Безопасности ООН глава государства примет участие в его заседании и выступит с речью в этом глобальном органе.

В целом, программа этого исторического визита насыщенная. Запланированы встречи главы государства с ведущими американскими политиками и бизнесменами.

Пресс-служба президента РК будет предоставлять подробную информацию о ходе и результатах визита.

- Какую экономическую выгоду можно ожидать от официального визита президента Казахстана в США?

- По итогам визита будет принято Совместное заявление президентов двух государств о расширенном стратегическом партнерстве, которое предусматривает дальнейшее углубление казахстанско-американских связей в XXI веке. Также в рамках переговоров запланировано подписание ряда соглашений на несколько миллиардов долларов. Совместные проекты с участием американского капитала будут охватывать различные сферы экономики Казахстана.

Официальный визит главы государства в США придаст новый импульс двусторонним отношениям и задаст им долгосрочную позитивную динамику.

- Какое значение имеет начавшееся с января этого года председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН?

- Данное событие повышает наш статус и авторитет на международной арене. Это ценный опыт и для нашей дипломатии, и возможность участвовать нам в процессе принятия решений, которые влияют на ситуацию в мире и регионе.

Руководство в комитетах Совета Безопасности ООН будет способствовать дальнейшему усилению взаимодействия Казахстана с различными странами мира в рамках борьбы с современными вызовами и угрозами.

Казахстан получает новые возможности напрямую участвовать в формировании текущей глобальной повестки дня в сфере безопасности, а также продвигать наиболее важные интересы и проблемы центральноазиатского региона на международном уровне.

Асхат Ахметбеков.

Фото: today.kz.