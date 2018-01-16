Сагинтаев о критике президента: Это последнее предупреждение

Премьер поручил завершить работу по цифровизации сферы занятости до конца 2018 года.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев призвал Кабмин, регионы и акиматы активнее работать в плане реализации задач, поставленных по сфере занятости граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

«Уважаемые коллеги, то что критика прозвучала в Послании - это уже последнее предупреждение для нас всех. В том числе и регионам. Нельзя говорить только о том, что министерство труда здесь не дорабатывает», - сказал глава кабмина.

По его словам, это комплексная работа, которой должны заниматься все: и правительство, и регионы, и акиматы.

«Поэтому все предложения, которые прозвучали от министра Тамары Касымовны (Дуйсеновой), нужно отдельно изучить. Если надо будет, давайте ежемесячно на моем уровне проводить совещания», - предложил он.

Б. Сагинтаев поручил завершить всю работу по цифровизации сферы занятости до конца 2018 г.

«Глава государства мне тоже говорил, если в части цифровизации вы свою работу раньше срока завершите, то внедрение ОСМС можно не ждать 2020 года, а уже запускать. ОСМС ждет, когда мы свою работу по этой части завершим», - добавил премьер.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: РИА Новости/ Сергей Мамонтов.