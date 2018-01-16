Почему в Астане отключают свет

Во время ремонтных работ, когда требуется снятие напряжения, без плановых отключений электричества не обойтись.

Представить современную жизнь без электричества практически невозможно. Простое отключение света вследствие какой-то аварии или погодных условий приносит массу неудобств. Но для создания такого комфорта требуется своевременный и качественный ремонт, техническое перевооружение и реконструкция электросетевого хозяйства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Астанаэнергосервис».

Надежное, качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей возможно при условии содержания электросетевого хозяйства в рабочем состоянии.

В энергетических компаниях разрабатывается производственная программа, которая включает в себя целый комплекс мероприятий: замену аварийных опор и провода на воздушных линиях, демонтаж и перекладка кабельных линий, ремонт и обновление силового и вспомогательного оборудования в трансформаторных подстанциях, строительство новых подстанций, кабельных и воздушных линий, подрезку ветвей деревьев. Специалисты тщательно анализируют уровень износа эксплуатируемого оборудования, первостепенность его ремонта или замены. Учитывается также перспективность роста нагрузки и числа потребителей и, конечно же, жалобы и обращения потребителей на низкое качество и/или частые отключения поставляемой электроэнергии.

Работы по надёжному электроснабжению потребителей не прекращаются ни на минуту и ведутся постоянно. Плановые отключения проводятся не только для проведения капитальных и текущих ремонтов электрооборудования в летний период, а также для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей при подключении и вводе в работу после устранения повреждения на резервных кабельных и воздушных линиях и подключение вновь вводимого электрооборудования. Все это делается для увеличения надёжности и качества электроснабжения потребителей.

В Астане с 2011 года проводится масштабная работа по внедрению автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). Благодаря этому сейчас можно дистанционно отслеживать потребление электроэнергии абонентов, тем самым сокращается количество контролеров. В ближайшие годы АСКУЭ будут охвачены практически все многоквартирные жилые дома и абоненты частного сектора. Все устанавливаемые счетчики сертифицированы и допущены для использования в системе АСКУЭ. Они проходят независимый контроль на заводе-изготовителе, который гарантирует выдержку всех параметров по классу точности.

"Стоит понимать, что с интенсивным ростом столицы и прокладывания подземных коммуникаций практически невозможно избежать повреждение кабельных линий, а, следовательно, и работы по их восстановлению продолжаются круглогодично. Во время ремонтных работ, когда требуется снятие напряжения, без плановых отключений электричества не обойтись", - отмечают в «Астанаэнергосервис».

Фото: gagauzinfo.md