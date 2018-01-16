В Алматы агрессивный водитель угрожал полицейскому

В Медеуском районе Алматы водитель устроил "разборки" с представителем органов внутренних дел. При этом он сопровождал свое возмущение нецензурной бранью и даже пытался ударить полицейского, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.



Сотрудник дорожно-патрульной полиции, обеспечивая правопорядок на вверенном ему участке, на пересечении улиц Жибек Жолы и Кунаева, выявил факт нарушения правил парковки со стороны водителя автомашины марки «БМВ».

«На законные требования сотрудника полиции предъявить водительское удостоверение и правоустанавливающие документы на транспортное средство, правонарушитель ответил чрезмерной агрессией: его противоправные действия сопровождались нецензурной бранью и угрозами. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 378 УК РК – оскорбление представителя власти. В отношении гражданина Ф., 1985 года рождения, проводится досудебное расследование, зарегистрированное в ЕРДР 187517031000238. Отделом дознания Управления внутренних дел Медеуского района в рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы», - информировала официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Вместе с тем, за нарушение правил парковки, регламентируемого ст. 601 ч. 1 КРКобАП, на водителя «БМВ» составлен административный протокол и наложен штраф в размере 3 МРП. Кроме того, в полиции уточнили, что гражданин Ф. еще вчера вечером принес свои извинения инспектору дорожно-патрульной полиции.

«К слову, мы не раз ранее информировали, что низкий уровень водительской дисциплины и ответственности только усугубляет и без того непростую дорожную ситуацию в самом крупном мегаполисе страны, где ежедневный автомобильный трафик насчитывает порядка 900 тысяч транспортных средств, с учетом иногороднего. Причем, вопросы парковки для Алматы очень актуальны: с каждым разом совершенствуются формы упорядочивания парковки, создаются новые парковочные зоны, строятся социальные и иные объекты с обязательным условием наличия паркинга. Вместе с тем, полицией города на постоянной основе проводятся целенаправленные рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, в том числе и на местах, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями. Для сведения, по итогам минувшего года, на дорогах Алматы полицейские выявили 81 тысяч 955 нарушений правил парковки, нарушители оштрафованы на общую сумму свыше 691 миллион 612 тысяч 662 тенге. Назрела общественная необходимость в очередной раз напомнить гражданам, что следовать букве закона каждый должен начать именно с себя, и только потом требовать это с других. Важно помнить, что неукоснительное соблюдение ПДД, прежде всего, является гарантом вашей безопасности и близких вам людей», - резюмировала подполковник Азирбек.

Для справки: Статья 378 УК РК. Оскорбление представителя власти

1. Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением -

наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.

2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей, -

наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Примечание. Публичные выступления, содержащие критические высказывания о служебной деятельности представителя власти, не влекут уголовной ответственности по настоящей статье.