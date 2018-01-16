Жители Атырау смогут контролировать дорожное строительство

Работы по обустройству асфальтированных тротуаров вдоль автомобильных дорог, проведут в городе и 9 пригородных сельских округах.

В 2018 году в Атырау планируется заасфальтировать 220 километров дорог, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Стоит отметить, что если в 2016 году на улицах города и пригородных сел было построено всего 96 км дорог, то 2017 год отмечен бумом дорожного строительства в Атырау. За 12 месяцев ушедшего года было заасфальтировано 330 улиц как в городе, и так сельских округах общей протяженностью 267 км.

Уже, разрабатывается проектно-сметная документация строительства дорог на 2018 год. Согласно плану, асфальт будет проложен на 207 улицах города и прилегающих населенных пунктах. Всего протяженность автомобильных дорог составит 220 километров.

- Аким г. Атырау Серик Шапкенов призвал жителей Атырау подключиться к контролю над строительством дорог, - сообщили в пресс-службе акимата г. Атырау. - Для этого жители города, зафиксировав нарушение в строительстве могут сообщить о нем посредством чат-канала в Telegram "Акимат Атырауской области", либо мобильного приложения "Атырау Цифрлык Кабылдау".

Также в текущем году запланирован текущий ремонт 19 800 кв.м. автомобильных дорог на территории города и сельских округов.

Помимо этого, стоит отметить что в 2018 году было выделено 25 миллионов тенге для подготовки ПСД на строительство 178 км. тротуаров на 184 улицах в Атырау.

Работы по обустройству асфальтированных тротуаров вдоль автомобильных дорог, проведут в городе и 9 пригородных сельских округах.