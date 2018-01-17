О чем договорились Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп

Пресс-служба Акорды выпустила релиз по итогам встречи президентов Казахстана и США Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа в Вашингтоне, пишет Zakon.kz.

Президент Дональд Трамп принял президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Белом доме для обсуждения расширенного стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Казахстаном. Президент Н.Назарбаев поблагодарил президента Д.Трампа за гостеприимство и пригласил его посетить Казахстан в будущем. Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания.

Признавая возрастающую динамику отношений между США и Казахстаном с момента обретения его независимости в 1991 году, лидеры приняли решение об укреплении сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций, а также связей между народами двух стран посредством проведения регулярных встреч высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству. Главы двух государств заявили о готовности реагировать на общие вызовы в Центральной Азии путем использования региональных форматов сотрудничества, таких как диалог «С5+1», а также приветствовали будущее участие Афганистана в проектах «С5+1». Они решили добиваться мирного урегулирования конфликта в Афганистане и продвигать инициативы, способствующие еще большему развитию политических и экономических связей региона. Лидеры двух стран выразили готовность углублять сотрудничество по противодействию насильственному экстремизму и международному терроризму, соблюдая верховенство закона и права человека.

Наследие международного лидерства

Президент Д.Трамп отметил глобальное лидерство Казахстана как избранного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 гг. Он высоко оценил наследие Казахстана как лидера международных усилий по нераспространению, начиная с добровольного отказа от ядерного арсенала в 1992 г. и усиления действующих обязательств по ядерной безопасности, а также недавней поддержки усилий по предотвращению распространения и использования химического оружия. Оба лидера осудили распространение оружия массового уничтожения, включая незаконные ядерные и ракетные программы КНДР. Президенты двух стран приветствовали недавнее открытие Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане, который нацелен на снижение риска распространения технологий ядерного обогащения.

Региональная безопасность

Президент Д.Трамп поблагодарил президента Н.Назарбаева за твердую приверженность Казахстана поддержке стратегии США по Южной Азии путем предоставления постоянного логистического содействия и доступа к Афганистану, а также вклада в гуманитарные усилия. Оба лидера признали, что только мирный процесс, проводимый под руководством и усилиями самих афганцев, принесет стабильность и безопасность Афганистану. Президент Д.Трамп отметил предыдущие финансовые взносы Казахстана для поддержки афганских сил безопасности. Выражая поддержку справедливому разделению бремени, Президент Н.Назарбаев еще раз подтвердил готовность оказывать дополнительную поддержку решению проблем безопасности Афганистана. Он также предложил расширить программу подготовки афганского персонала по гражданским и правоохранительным специальностям в Казахстане, уделяя особое внимание улучшению положения женщин Афганистана. Оба лидера приветствовали участие Казахстана в проектах по развитию афганской транспортной инфраструктуры. В отношении Сирии, стороны приветствовали дипломатические инициативы, нацеленные на достижение подлинной деэскалации насилия и укрепление основы политического урегулирования конфликта в рамках Женевского мирного процесса под эгидой ООН.

Сотрудничество в области обороны и безопасности

Лидеры двух государств заявили о готовности углублять двусторонние отношения в сфере обороны и безопасности, выразив намерение заключить ряд соглашений, призванных расширить сотрудничество, взаимодействие, доступ и логистические маршруты в поддержку региональной безопасности. Оба лидера отметили подписание четвертого Пятилетнего плана военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны США. Президенты выразили готовность изучить заинтересованность Казахстана в присоединении к Конвенции о киберпреступлениях, что обеспечило бы основу для глобального сотрудничества против угроз электронной коммерции и преступлений, совершаемых с использованием интернета. Участие в таких многосторонних соглашениях будет способствовать укреплению сотрудничества и обмену информацией между правоохранительными органами в целях борьбы с международным терроризмом и насильственным экстремизмом.

Укрепление экономического сотрудничества

Президент Н.Назарбаев и президент Д.Трамп выразили готовность продвигать справедливое и взаимовыгодное экономическое партнерство, призванное увеличить двустороннюю торговлю и инвестиции, а также создавать рабочие места и возможности в обеих странах. Президент Н.Назарбаев отметил роль Соединенных Штатов в качестве ведущего инвестора в экономику Казахстана. Президент Д.Трамп отметил важность соблюдения Казахстаном своих обязательств в рамках ВТО, поддержки справедливых трудовых отношений, обеспечения незыблемости контрактов и защиты прав интеллектуальной собственности, что является неотъемлемым условием участия в международных экономических организациях. Президент Д.Трамп приветствовал амбициозные планы Казахстана по развитию диверсифицированной и инновационной экономики, отметив заинтересованность финансовых институтов развития США в привлечении инвестиций в Казахстан. Оба лидера заявили о своей поддержке законодательных мер для развития постоянных нормальных торговых отношений и отметили, что предоставление такого статуса Казахстану будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних торговых связей. Главы двух государств констатировали повышение уровня Стратегического диалога в области энергетики, который определяет основные направления двустороннего энергетического сотрудничества, включая нефтегазовую отрасль, ядерное нераспространение и развитие мирной ядерной энергетики. Лидеры выразили готовность развивать двустороннее сотрудничество в сфере цифровой экономики, здравоохранения, коммерческой авиации, финансов и банковского дела, сельского хозяйства и космических исследований. Президенты подтвердили свою приверженность Рамочному соглашению по торговле и инвестициям в Центральной Азии (TIFA) и приветствовали участие Афганистана в будущих заседаниях Совета TIFA. Казахстан и Соединенные Штаты планируют укрепить сотрудничество в сфере использования космических технологий для оценки угроз окружающей среде и минимизации рисков стихийных бедствий в Казахстане. Лидеры также намерены консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непреднамеренных последствий для экономики Казахстана. В заключение, президент Д.Трамп поздравил президента Н.Назарбаева с успешным проведением международной выставки «EXPO-2017», продемонстрировавшей экономический потенциал Казахстана, на территории которой будет расположен Международный финансовый центр «Астана».

Человеческое измерение

Президенты признали, что усилия по развитию человеческого капитала – это инвестиции в будущее, которые будут поддерживать глобальную конкурентоспособность обеих стран. Лидеры приветствовали взаимное расширение дипломатического и консульского присутствия в двух государствах. Президент Д.Трамп приветствовал стремление Казахстана повышать уровень владения английским языком и выразил готовность оказывать содействие в совершенствовании программ обучения английскому языку в казахстанских школах.

Фото: пресс-служба Акорды

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