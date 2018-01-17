Полмиллиарда тенге выделят блогерам на кампанию по переходу на латиницу

На сайте электронного правительства Казахстана опубликован проект плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года.

Согласно документу, переход на латиницу пройдет в три этапа:

первый — 2018-2020 годы;

второй — 2021-2023 годы;

третий — 2024-2025 годы.

На разъяснительные работы в социальных сетях путем привлечения блогеров планируется потратить 462 миллиона 600 тысяч тенге. Ответственным исполнителем определено министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

На разработку видео блоков для проведения разъяснительной работы по переходу казахского языка на латинскую графику планируют потратить 168 миллионов тенге. Также предполагается сформировать пул журналистов, специализирующихся на публикациях материалов по тематике перевода казахского алфавита на латинскую графику, но это не повлечет финансовых вливаний.

Публичное обсуждение плана продлится до 30 января текущего года.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта strana-sovetov.com