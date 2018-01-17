Какие изменения внесены в правила оказания услуг сотовой связи в РК

Для предоставления абонентам информации по услугам операторы сотовой связи создают систему информационно-справочного обслуживания с единым номером 116.

Приказом министра информации и коммуникаций РК от 21 ноября 2017 года внесены изменения и дополнения в Правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, подпункт 8) пункта 12 изложен в следующей редакции: в случае приостановления оказания услуг связи не по вине абонента, абонентская плата не взимается пропорционально периоду приостановления оказания услуг.

В случае приостановления оказания услуг связи, вызванного несвоевременной оплатой абонентом абонентской платы, оператор связи производит перерасчет абонентской платы, взимая не более тридцати процентов размера абонентской платы за период приостановления.

Пункты 13, 14, 15 и 16 изложены в следующей редакции:

Перечень дополнительных услуг определяется оператором сотовой связи, в зависимости от технической возможности сети сотовой связи.

Оператор сотовой связи обеспечивает предоставление абонентам бесплатных соединений согласно Перечню экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным.

Соединение с экстренными вызовами операторами сотовой связи, а также короткие текстовые сообщения с номером 1414 не тарифицируется.

Для предоставления абонентам информации, связанной с оказанием услуг сотовой связи, оператор сотовой связи создает систему информационно-справочного обслуживания с единым номером дозвона у всех операторов - 116. По усмотрению оператора сотовой связи могут использоваться и другие дополнительные номера.

Система информационно-справочного обслуживания может функционировать как в режиме автоматической обработки запросов (путем отправки коротких текстовых сообщений или USSD-запроса или через личный кабинет, либо путем других технических возможностей, предоставляемых оператором), так и в режиме общения с сотрудником информационно-справочной службы оператора сотовой связи.

Посредством личного кабинета также можно подключать и отключать услуги связи, производить оплату за оказанные услуги связи, совершать иные действия, предусмотренные функциональными возможностями личного кабинета по абонентскому номеру или группе номеров.

В целях контроля качества оказываемых услуг оператор сотовой связи может осуществлять запись входящих вызовов, поступающих в информационно-справочную службу оператора сотовой связи.

В системе информационно-справочного обслуживания оператора сотовой связи в круглосуточном режиме оказываются следующие бесплатные информационно-справочные услуги:

- выдача информации о тарифах на услуги, о зоне обслуживания сети сотовой связи;

- выдача информации абоненту о состоянии его лицевого счета и о задолженности по оплате услуг сотовой связи;

- осуществление приема информации от абонента о технических неисправностях, препятствующих пользованию услугами сотовой связи;

- предоставление других информационно-справочных услуг связанных с оказанием услуг сотовой связи (прием жалоб на качество оказываемых услуг сотовой связи, прием предложений по улучшению услуг сотовой связи, информации об услугах связи в роуминге).

При необходимости оператор сотовой связи дополняет перечень бесплатных информационно-справочных услуг по своему усмотрению.

Также указывается, что перечень платных информационно-справочных услуг оператор определяет самостоятельно.

До начала предоставления платных информационно-справочных услуг Оператор уведомляет абонента об их стоимости.

Услуги сотовой связи оказываются на основании договора об оказании услуг сотовой связи, заключаемого между оператором и абонентом, согласно гражданскому законодательству РК. При этом допускается заключение договора с использованием электронно-цифровой подписи.



Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.