В РК паспорта на латинице планируют выдавать с 2021 года

Согласно плану мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года, выдача паспортов, удостоверений личности и других документов на латинице предусматривается в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

«Обеспечить выдачу паспортов, удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики. Срок исполнения - с 2021 по 2025 год», - говорится в документе, опубликованном на портале электронного правительства для обсуждения.

Как отмечается, объем финансирования будет производиться в рамках выделенных средств.

В документе также говорится, что будут разрабатываться правила транслитерации (экзонимов) иноязычных ономастических названий, а также зарубежных государств, столиц мира, океанов, морей и других объектов политической карты мира на казахском языке на основе латинской графики.

Срок исполнения в рамках второго этапа организационных и методических мероприятий - декабрь 2021 года.