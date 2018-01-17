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В РК паспорта на латинице планируют выдавать с 2021 года

17 января 2018, 14:13

Объем финансирования будет производиться в рамках выделенных средств.

Согласно плану мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года, выдача паспортов, удостоверений личности и других документов на латинице предусматривается в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

«Обеспечить выдачу паспортов, удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики. Срок исполнения - с 2021 по 2025 год», - говорится в документе, опубликованном на портале электронного правительства для обсуждения.

Как отмечается, объем финансирования будет производиться в рамках выделенных средств.

В документе также говорится, что будут разрабатываться правила транслитерации (экзонимов) иноязычных ономастических названий, а также зарубежных государств, столиц мира, океанов, морей и других объектов политической карты мира на казахском языке на основе латинской графики.

Срок исполнения в рамках второго этапа организационных и методических мероприятий - декабрь 2021 года.


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