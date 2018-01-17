Самые травмоопасные виды спорта зимой - исследование

Специалисты информационно-аналитическим центра (далее ИАЦ) страховой компании «Kompetenz» составили рейтинг самых травмоопасных зимних видов спорта для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.





Согласно исследованию, самыми травмоопасными в зимнее время года для казахстанцев являются - сноуборд и горные лыжи. Распространенные травмы на горнолыжных склонах – растяжения, переломы и ушибы, чаще всего страдают колени и плечи спортсменов, есть риск черепно-мозговых травм.

Как показывает статистика, наиболее распространенная травма в результате катания на горных лыжах или сноубордах, с которой пациенты обращаются в травмпункт - это перелом костей.



Эти виды спорта требуют тщательной технической подготовки и хорошей физической формы. По данным статистики, ежедневная вероятность травмы в горнолыжном спорте составляет 2,6−3,9 случая на каждого из 1000 спортсменов.

Как утверждают хирурги и травматологи, сноуборд является одним из самых рискованных видов спорта с высокой вероятностью тяжелых переломов и вывихов. Среди самых частых тяжелых травм в этих видах спорта - повреждения коленного сустава (60% травм), кистей (20%) и черепно-мозговые травмы (10%).

Остальную часть составляют травмы позвоночника, обморожения и повреждения кожных покровов. Большую часть пациентов (около 80%) составляют дети, причем специалисты говорят, что в 80% случаев возможно избежать травм с помощью правильной техники падения.



Травмы у новичков объясняются довольно просто, человек вырвался из душного офиса, приехал в горы, в первые 2-3 часа находится в состоянии полной эйфории от великолепной природы и ощущения полета от спуска с горы. Но именно после 4-5 часов непрерывного катания, у физически не очень хорошо подготовленного человека наступает "мышечная усталость" и ему становится очень трудно контролировать спуск по трассе.



На втором месте находится – катание на коньках.

При катании на коньках великолепно тренируется умение держать баланс, а к тому же еще и гибкость, быстрота и ловкость. Для тех, кто занимается хоккеем, это еще и дополнительная возможность повысить свое внимание и концентрацию. Нагрузка идет в основном на мышцы ног, но, конечно же, повышается и общий тонус организма.





На позвоночник и ноги ложится самая большая нагрузка во время катания на коньках, так как именно эти области больше всего задействованы в данном виде спорта.

Согласно статистике, большинство травм приходится на лодыжку (27,7%), второе место занимает колено (18,6%), а третье – поясница (15,4%). Также распространены растяжения или воспаления сухожилий, повреждение связок, растяжение мышц, ушибы, раны и ссадины от падений или от лезвия конька.

Третье место занимает любимый многими хоккей, которым на крытых стадионах профессиональные спортсмены и любители занимаются круглый год.

Специалисты компании рекомендуют новичкам научиться правильно падать и смотреть «шире». Очень редко удается тренироваться на ледовой арене одному, поэтому необходимо держать дистанцию и следить за другими катающимися, чтобы избежать столкновения. Во время падения необходимо сгруппироваться, повернуть таз и ноги, чтобы соприкосновение со льдом приходилось на всю наружную поверхность бедра. Ни в коем случае нельзя падать на жесткие руки, нужно согнуть их в локтевом суставе.Статистика также показывает, что мужчины травмируются примерно вдвое чаще, чем женщины. Самым уязвимым звеном в человеческом организме является коленный сустав. На его долю выпадает около 50% всей патологии опорно-двигательного аппарата. Далее идут травмы и заболевания голеностопного сустава (10%), поясничного и грудного отделов позвоночника (10%), травмы голени и стопы (6%), поражения области бедра, плечевого сустава и кисти (5%), области локтевого сустава (3,5%), и остальные локализации (1,5-2,5%).