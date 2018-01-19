Назарбаев рассказал для чего приехал в США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил значение своего официального визита в США в контексте реализации Послания «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», передает МИА «Казинформ».

«В рамках четвертой технологической революции, которой посвящено нынешнее мое Послание народу Казахстана, нам необходимо развивать цифровые технологии, в которых США занимают лидирующую роль. Мы провели встречи с представителями американских деловых кругов и заключили коммерческие соглашения на 7,5 млрд долларов. Среди этих соглашений для нас самыми необходимыми и важными выступают новые фонды, которые повысят привлекательность Казахстана для инвесторов. К примеру, достигнуты договоренности между «Самрук-Казына» и американскими партнерами на 500 млн долларов, Goldman Sachs, Oppenheimer на реализацию совместных проектов в РК выделят 3 млрд долларов», - сказал на пресс-конференции Глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

Он также перечислил высокотехнологичные компании, с которым заключены выгодные и необходимые для дальнейшего прогресса Казахстана коммерческие соглашения: General Electric,Nasdaq, Microsoft, Amazon, IBM и другие.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: пресс-служба Акорды