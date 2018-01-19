В Шымкенте задержаны подозреваемые в нападениях на магазины и АЗС

Так же полиция проверяет факт их причастности к нападению на на букмекерскую контору.

В Шымкенте сотрудники полиции ликвидировали преступную группу из 4 человек, которые промышляли разбойными нападениями на территории Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Так, 8 января 2018 года в дежурную часть Енбекшинского ОП УВД г. Шымкент поступило сообщение о разбойном нападении на магазин по ул. Желтоксан. Как установили полицейские, ночью в продуктовый магазин ворвались неизвестные лица в масках, которые угрожая продавщице обрезом и дубинкой, завладели деньгами в сумме 80 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 «Разбой».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Енбекшинского ОП УВД г. Шымкент задержали 5-х подозреваемых, 1990, 1994, 1995, 1996 и 1999 г.р., жителей областного центра.

Молодые люди нападали не только на магазины, но и на букмекерские конторы и АЗС. К примеру, в ноябре прошлого года преступная группа совершила нападение на букмекерскую контору, расположенную в Сарыагашском районе. Тогда злоумышленникам, угрожая оружием девушке-оператору, удалось завладеть 250 тысячами тенге и скрыться в неизвестном направлении.

На сегодня следствием установлена причастность задержанных к 7 фактам разбойный нападений. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье «разбой». Подозреваемые арестованы. Ведется следствие.

Фото пресс-служба ДВД ЮКО