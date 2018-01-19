Семейную пару осудили за попытку продать почку мужа через интернет
19 января 2018, 12:43
Орган был оценен в 6 млн тенге.
Осуждены астанчане, пытавшиеся продать почку через интернет, передает Zakon.kz.
"В районном суде №2 Сарыаркинского района Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении супругов Е., которые в 2017 году с целью продажи одной из почек супруга Е. за 6 000 000 тенге, разместили объявление на сайтах в сети интернет. Затем совершили незаконную сделку по продаже почки за 6 000 000 тенге, получив оплату в безналичной форме от лица, имитирующего покупателя органа живого лица", - сказано в сообщении пресс-службы суда Астаны.
Супруги признаны виновными по ст.ст.24 ч.3, 116 ч.2 п.4 УК РК и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: lecheniepochki.ru
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