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В Астане ожидается похолодание до -40 градусов

19 января 2018, 13:45

Объявлено штормовое предупреждение.

В связи с прохождением по территории Казахстана Арктического антициклона в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых очень сильных морозов, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильный мороз ночью -35-40 градусов, 24-26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27-32, местами -35 градусов.

В период 22-26 января в Костанайской области ожидается сильный мороз ночью -33-38 градусов, днем -20-25.

В Астане в период с 23 по 26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40, днем -27-32 градусов.

Фото: vk.me


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