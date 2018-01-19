В Астане ожидается похолодание до -40 градусов

В связи с прохождением по территории Казахстана Арктического антициклона в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых очень сильных морозов, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильный мороз ночью -35-40 градусов, 24-26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27-32, местами -35 градусов.

В период 22-26 января в Костанайской области ожидается сильный мороз ночью -33-38 градусов, днем -20-25.

В Астане в период с 23 по 26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40, днем -27-32 градусов.

Фото: vk.me