Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Медики назвали причину смерти людей в сгоревшем автобусе

19 января 2018, 14:29

Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья.

В Актобе были доставлены тела 52 человек, погибших вчера во время пожара в автобусе. Медики констатировали термические ожоги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы всю ночь работали, проводили аутопсию тел с целью выяснения причины смерти. Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья. Мы свою работу завершили. Теперь правоохранительные органы должны продолжить работу», - говорит руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.

18 января в 10.30 часов в Иргизском районе Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент загорелся автобус с 57 пассажирами. В результате пожара в салоне автобуса 52 человека граждан Республики Узбекистан погибли. В живых остались 5 человек, в том числе трое казахстанцев и 2 гражданина Узбекистана. Пострадавшим была оказана медицинская и психологическая помощь, они получили небольшие ожоги лица и рук. Создана правительственная комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего.

Все новости по теме читайте здесь

Фото с сайта fvv.uz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...