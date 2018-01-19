Медики назвали причину смерти людей в сгоревшем автобусе

Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья.

В Актобе были доставлены тела 52 человек, погибших вчера во время пожара в автобусе. Медики констатировали термические ожоги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы всю ночь работали, проводили аутопсию тел с целью выяснения причины смерти. Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья. Мы свою работу завершили. Теперь правоохранительные органы должны продолжить работу», - говорит руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.

18 января в 10.30 часов в Иргизском районе Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент загорелся автобус с 57 пассажирами. В результате пожара в салоне автобуса 52 человека граждан Республики Узбекистан погибли. В живых остались 5 человек, в том числе трое казахстанцев и 2 гражданина Узбекистана. Пострадавшим была оказана медицинская и психологическая помощь, они получили небольшие ожоги лица и рук. Создана правительственная комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего.

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Фото с сайта fvv.uz