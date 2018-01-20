Кличко жжот! 10 легендарных цитат мэра Киева
Мэр украинской столицы Виталий Кличко вновь насмешил пользователей соцсетей своим перлом.
Во время крещенских купаний градоначальник заявил, что тоже умеет шутить, и сказал следующее: "Кто плохо будет работать в следующем году — вынырнет не сразу". Впрочем, это далеко не первый перл Виталия Кличко. Чем ещё нас радовал в прошлом боксёр, а сейчас — глава украинской столицы.
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Источник: Лайф
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