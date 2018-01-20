Кличко жжот! 10 легендарных цитат мэра Киева

Во время крещенских купаний градоначальник заявил, что тоже умеет шутить, и сказал следующее: "Кто плохо будет работать в следующем году — вынырнет не сразу". Впрочем, это далеко не первый перл Виталия Кличко. Чем ещё нас радовал в прошлом боксёр, а сейчас — глава украинской столицы.

Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её нужно подогреть

Чем старше человек, тем больше ему лет

Все же шли в парламент работать головой. Головой у некоторых не очень получается, поэтому в ход пошли кулаки

Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос

Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать

Если человек одел форму СС, то есть чёткое, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя

У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров

Просил бы всех киевлян обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле

Источник: Лайф