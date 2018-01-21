Казахстан готов принять переговоры по Донбассу

Умаров отметил, что все будет зависеть от пожелания самих участников дискуссий.

Казахстан готов провести в Астане переговоры по Донбассу, если стороны конфликта согласятся на это. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, комментируя по просьбе ТАСС возможный перенос зашедших в тупик переговоров по украинскому урегулированию из Минска в другое место.

Вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место был затронут на встрече Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева в рамках визита казахстанского лидера в Вашингтон 16 января. Назарбаев сообщил, что, в частности, речь шла о том, что нынешний минский процесс застопорился и нужен новый. Идею переноса переговоров из Минска, как сказал Назарбаев, предложил Трамп.

По словам Умарова, идея переноса переговоров "возникла, потому что минский процесс застопорился". "Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников [переговоров]. Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе", - сказал постпред Казахстана.

На уточняющий вопрос о том, готовы ли в Астане организовать встречу по Украине, Умаров ответил, что все будет зависеть от пожелания самих участников дискуссий.

"Какое бы решение ни было принято, мы с ним согласимся. Если игроки решат сделать это [провести переговоры] в Астане, то мой президент с превеликой радостью сделает это [организует встречу]. Если нет, то, опять же, пусть это будет любая столица, мы лишь хотим видеть подвижки в этом вопросе", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что готовность Астаны принять встречу по Донбассу не означает стремления "сорвать минский процесс". "Идея в том, чтобы попытаться запустить дальнейшие переговоры, которые в настоящий момент застопорились. Мы хотим видеть какое-то решение [конфликта]", - пояснил постпред Казахстана.

Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС