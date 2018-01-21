Димаш готовит музыкальный дуэт с победителем "Грэмми"
Премия "Грэмми", которая считается самым престижным призом мировой музыкальной индустрии, была учреждена более 50 лет назад.
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген заинтриговал поклонников, рассказав о готовящемся дуэте с обладателем премии "Грэмми".
"В скором времени ждите дуэта с обладателем премии "Грэмми"…", — написал Димаш на своей странице в Instagram.
Премия "Грэмми", которая считается самым престижным призом мировой музыкальной индустрии, была учреждена более 50 лет назад.
Ранее Димаш рассказал в соцсетях о том, что начал сотрудничество с дизайнером Гоко Залди, создавшим сценические костюмы для поп-короля Майкла Джексона.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik
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