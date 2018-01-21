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Димаш готовит музыкальный дуэт с победителем "Грэмми"

21 января 2018, 10:34

Премия "Грэмми", которая считается самым престижным призом мировой музыкальной индустрии, была учреждена более 50 лет назад.

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген заинтриговал поклонников, рассказав о готовящемся дуэте с обладателем премии "Грэмми".

"В скором времени ждите дуэта с обладателем премии "Грэмми"…", — написал Димаш на своей странице в Instagram.

Премия "Грэмми", которая считается самым престижным призом мировой музыкальной индустрии, была учреждена более 50 лет назад.

Ранее Димаш рассказал в соцсетях о том, что начал сотрудничество с дизайнером Гоко Залди, создавшим сценические костюмы для поп-короля Майкла Джексона.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik


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