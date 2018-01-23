Участки вдоль улицы Сейфуллина начнут изымать в Алматы под строительство развязки

В Алматы согласно постановлению акима города Б.Байбека подлежат изъятию 30 земельных участков, расположенных по проспекту Сейфуллина в районе улицы Жансугурова, сообщает Zakon.kz. Постановление опубликовано в газете «Вечерний Алматы».

«Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по проспекту Сейфуллина, угол улицы Жансугурова, в Жетысуском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

Как отмечается, датой принудительного отчуждения определено 1 февраля 2019 года.

Собственники земельных участков по этому вопросу должны обратиться по адресу: ул. Толе би, 155, кабинет 514.

В постановлении говорится о том, что Управление земельных отношений Алматы должно уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации владельцам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством страны.

С полным списком участков, подлежащих изъятию для госнужд, можно ознакомиться здесь.

Кроме того, акимат города постановил начать принудительное отчуждение земельных участков, расположенных по улице Шемякина в Турксибском районе для пробивки дороги. Со списком можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что на покупку земельных участков по проспекту Сейфуллина и улице Жансугурова для строительства развязки из республиканского бюджета выделено 500 млн тенге. Как отмечалось, в этом районе расположено 259 земельных участков, их выкуп будет производиться поэтапно.