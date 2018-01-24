Без вести пропавшую алматинку нашли мертвой

По предварительным данным, погибшая покончила с собой.

В Алматы 23 января пропала 38-летняя Яковлева Наталья. По данным полиции, спустя несколько часов было найдено ее тело, передает Zakon.kz.

Как стало известно, перед пропажей Наталья с мужем подъехала к своему дому. Мужчина зашел домой на несколько минут, а она оставалась в машине. Когда муж вернулся, Натальи в машине уже не было, а ее телефон отключен. Через час, после безрезультатных поисков, супруг обратился в Алмалинский РУВД.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, заявление Яковлева Н. по факту пропажи его дочери – Яковлевой Н., 1979 года рождения, было зарегистрировано в УВД Алмалинского района. Сразу же были начаты поиски женщины.

"Вместе с тем, спустя несколько часов во дворе одного из многоэтажных домов по улице Брусиловского был обнаружен труп гр. Яковлевой Н., без признаков насильственной смерти. При анализе данных с камер видеонаблюдения, установленных на входной группе, а также во дворе дома по программе «Безопасный двор», установлено, что женщина одна зашла в подъезд дома, села в лифт, а затем выбросилась с подъездного балкона на 7-м этаже", - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования отдела полиции при УВД Алмалинского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются.