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Четверть территории Казахстана закрыта для движения из-за морозов

25 января 2018, 07:39

Все дороги ВКО закрыты для пассажирского и дизельного транспорта начиная с 21.00 24 января.

Ограничено движение в Акмолинской, Павлодарской областям ВКО и СКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казахавтодор".

Все дороги ВКО закрыты для пассажирского и дизельного транспорта начиная с 21.00 24 января.

Начиная с 21 января, ограничения для движения отдельных видов транспорта действует в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В регионах объявлено штормовое предупреждение.

В Костанайской области ограничено движение пассажирского и дизельного транспорта на дорогах, которые ведут в сторону Астаны и Петропавловска.

Фото: АСтв


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