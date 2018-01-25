Четверть территории Казахстана закрыта для движения из-за морозов
Все дороги ВКО закрыты для пассажирского и дизельного транспорта начиная с 21.00 24 января.
Ограничено движение в Акмолинской, Павлодарской областям ВКО и СКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казахавтодор".
Все дороги ВКО закрыты для пассажирского и дизельного транспорта начиная с 21.00 24 января.
Начиная с 21 января, ограничения для движения отдельных видов транспорта действует в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В регионах объявлено штормовое предупреждение.
В Костанайской области ограничено движение пассажирского и дизельного транспорта на дорогах, которые ведут в сторону Астаны и Петропавловска.
Фото: АСтв
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