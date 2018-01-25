Четверть территории Казахстана закрыта для движения из-за морозов

Все дороги ВКО закрыты для пассажирского и дизельного транспорта начиная с 21.00 24 января.

Ограничено движение в Акмолинской, Павлодарской областям ВКО и СКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казахавтодор".

Все дороги ВКО закрыты для пассажирского и дизельного транспорта начиная с 21.00 24 января.

Начиная с 21 января, ограничения для движения отдельных видов транспорта действует в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В регионах объявлено штормовое предупреждение.

В Костанайской области ограничено движение пассажирского и дизельного транспорта на дорогах, которые ведут в сторону Астаны и Петропавловска.

Фото: АСтв