Пожаловаться на нарушение трудовых прав можно через WhatsApp

По словам главного инспектора труда в 2017 году по обращениям граждан организовано 9 920 внеплановых проверок.

Председатель комитета труда социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов рассказал, как гражданам можно оперативно и быстро получить консультацию или сообщить о нарушении трудового законодательства.

"Вопросы разрешения споров, создания безопасных условия труда, увольнения работников. В этом году в министерстве был предложен механизм взаимодействия населения посредством мессенджера WhatsApp для получения информации в оперативном режиме. По этому номеру, думаю, все, кого интересуют вопросы соблюдения трудового законодательства, могут обратиться", — сказал Сарбасов на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Номер WhatsApp +7-700-101-14-14 будет доступен для жалоб и возникших вопросов.

Также Акмади Сарбасов рассказал о принятых мерах по предотвращению увольнения 3,7 тысяч сотрудников 75 предприятий, планировавших высвобождение работников, 422 предприятия с численностью более 185 тысяч человек отнесены к группе риска, как предприятия, часто нарушающие трудовое и социальное законодательство.

По словам главного инспектора труда в 2017 году по обращениям граждан организовано 9 920 внеплановых проверок.

«Большую долю в них занимают вопросы найма и увольнения, по которым выявлено более 14,9 тыс. нарушений. По результатам проверок наложены штрафные санкции на сумму 467 млн. тенге».

За последние 3 года количество пострадавших уменьшилось на 16%. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 16,0% и строительной отрасли – 15,2%.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото СЦК