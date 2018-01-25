История самого загадочного маньяка-интеллектуала, убившего Джанни Версаче

СМИ писали о том, что маньяк обожал этот бренд, а другие — что он его ненавидел.

С момента гибели знаменитого модельера прошло уже больше двадцати лет, но страсти не утихают до сих пор. Казалось бы, преступник был найден быстро, дело закрыто, однако пережить последствия трагедии оказалось слишком тяжелой задачей для всего мира. Убийство Версаче, истекшего кровью на пороге собственной роскошной виллы, стало последним в серии, совершенной «американским жиголо» Эндрю Кьюнененом.

«Я банкир. Я биржевой брокер. Журналист. Коп. Морский офицер. Иногда я шпион. Я строю декорации для кино в Мехико и небоскребы в Чикаго. Я продаю пропан в Миннеаполисе и импортирую ананасы с Филиппин. Знаешь, я тот, кого с наименьшей вероятностью забудут», — так звучит один из самых сильных монологов Даррена Криса, актера, сыгравшего роль кровавого маньяка Эндрю Кьюненена в сериале «Американская история убийств».

И с его словами невозможно не согласиться, ведь над мотивами убийцы, чьей пятой (и последней) жертвой стал великий кутюрье, мы ломаем голову до сих пор. А психологический портрет преступника напоминает сложный пазл, в котором явно не хватает ключевых деталей. Верите ли вы в существование серийного маньяка, выросшего в любви и не видевшего ничего постыдного в своей нетрадиционной ориентации? А меж тем он существовал на самом деле…

Принц Эндрю

Эндрю Филипп Кьюненен родился 31 августа 1969 года в Калифорнии. Смышленый, бойкий малыш (к слову, четвертый ребенок в семье) был любимцем родителей, которые баловали его как могли. Старшие братья и сестры завидовали младшему и дразнили его Принцем Эндрю. Нетрудно догадаться, что обнародование блестящих результатов теста IQ — мальчик набрал 147 баллов— не поспособствовало росту братской любви, зато привело в восторг маму и папу. Эндрю учился играючи, особенно легко ему давались иностранные языки — к 21 году он бегло говорил на семи.

В детстве Кьюненен постоянно вдохновенно врал: он то и дело рассказывал в школе о том, как богата его семья, а отец и мать обожают друг друга (на самом деле в это время брак Мэри Энн и Модесто существовал уже только на бумаге). В защиту мальчика скажем, что он просто хотел, чтобы его любимые родители прекратили ссориться, а папа действительно не пожалел денег на его образование — в отличие от старших братьев и сестер, посещавших самую обычную школу, младший сын был отдан в престижную частную Bishop`s School.

В этом учебном заведении подросший Эндрю чувствовал себя как рыба в воде. Cудите сами: он даже не стал скрывать от одноклассников свою нестандартную сексуальную ориентацию. О гомосексуальности Кьюненена знали, кажется, все… кроме родственников. Им он предпочел ничего не говорить до поры до времени.

Согласитесь, что с учетом этой информации посмертная записка, в которой Кьюненен признается, что убил Джанни Версаче, потому что тот считался «знаменем гомосексуализма», кажется странной!

В 15 лет юноша выглядел гораздо старше своего возраста — блестящие манеры, высокий интеллект и умение подать себя вкупе с отличной физической формой производили сильное впечатление на новых друзей, которых Кьюненен находил в барах и клубах Сан-Диего.

Родители были уверены, что их сын однажды станет знаменитым историком, однако Эндрю хоть и поступил на соответствующий факультет Калифорнийского университета, предпочитал изучать не античность или эпоху Возрождения, а исключительно новейшую историю. Причем делал он это по ночам, завязывая все новые и новые знакомства в гомосексуальной среде. Там же юноша отыскал источник постоянного дохода — он смело менял свою молодость и красоту на денежные купюры, которыми его одаривали пожилые влиятельные «папочки».

Богатые любовники обеспечили ему и доступ в высшее общество: теперь Кьюненен искал себе новых покровителей на светских вечеринках. Говорят, что именно так он и познакомился с Версаче. Джанни и юный Эндрю встретились на одной из таких тусовок. Версаче первым заговорил с молодым человеком, а после отвез его в своем лимузине домой. Доподлинно неизвестно, вступали ли они в интимную связь.

По слухам, что Эндрю был в полном восторге и гордо рассказывал друзьям, что познакомился с тем, на кого так хотел походить. Однако модный Дом официально опроверг информацию о том, что Джанни Версаче был знаком со своим убийцей.

Кнут без пряника

Кьюненен перебрался в Сан-Франциско. Он изо всех сил пытался познакомиться со звездами Голливуда и заполучить хоть какую-нибудь роль, но ни одна из попыток успехом не увенчалась. Эндрю, каждый раз выступавший под новым фальшивым именем, реализовывал свои актерские амбиции в обычной жизни, притворяясь то морским офицером, то богатым наследником владельца плантаций где-то на Филиппинах.

Позже он действительно снялся в нескольких картинах, но это были фильмы для взрослых, в которых Кьюненен играл роль сексуального раба. У режиссеров, работавших для БДСМ-сообщества, обаятельный красавчик поначалу был просто нарасхват. Однако денег ему явно не хватало, поэтому Эндрю начал приторговывать запрещенными веществами. Именно в Сан-Франциско Кьюненен познакомится с двумя своими будущими жертвами — молодым и симпатичным морским офицером Джеффри Трейлом, в которого он влюбится, и солидным архитектором Дэвидом Мэдсоном, ставшим на какое-то время его спонсором.

К 27 годам Кьюненен внезапно понял, что его «дольче вита» летит под откос. Красота и обаяние померкли, подросло новое поколение юных жиголо, на их фоне повидавший многое Эндрю выглядел не слишком привлекательно. Желающие содержать потерявшего свежесть той-боя исчезли…

Денег от продажи наркотиков не хватало, чтобы вести прежний роскошный образ жизни. К финансовым проблемам добавились и проблемы со здоровьем. По крайней мере, так казалось Кьюненену, обнаружившему у себя первые симптомы ВИЧ. Начиная с 1997 года, он регулярно сдавал анализы, но ни разу так и не забрал их результаты.

У бывшего баловня судьбы началась депрессия, он поправился на 15 килограммов и продолжал набирать вес. Double trouble Морально раздавленный Эндрю однажды наведался в Миннеаполис к бывшему любовнику — тому самому архитектору Дэвиду Мэдсону — и выяснил, что тот подружился с Джеффри Трейлом (с которым у него самого тоже был роман). Кьюненен ревновал обоих. Он чувствовал себя дважды преданным. На фоне успешных и состоявшихся «эксов»

Эндрю казался себе особенно жалким и никчемным. Он много раз пытался вызвать парочку на откровенный разговор и в итоге смог напроситься в гости к Дэвиду. Друзья отговаривали архитектора от этой затеи, убеждая его, что Кьюненен — опасный тип, но тот им не поверил.

27 апреля 1997 года они все-таки встретились, но ничего хорошего из их беседы не вышло. Подозрения Эндрю, что его бывшие не просто дружат, оправдались: Джеффри Тейлор также присутствовал на встрече. Разговор на кухне быстро перерос в нешуточную ссору. Слово за слово — и под руку Эндрю попался молоток…

Потом судмедэксперт насчитает на теле жертвы свыше 25 ударов. А Кьюненен и Мэдсон закатают тело Джеффри Трейла в персидский ковер и… проведут в квартире рядом с трупом еще пару дней. Затем они сядут в красный джип архитектора и попытаются уехать как можно дальше от места преступления. Дэвид Мэдсон был подозреваемым №1 в деле об убийстве Трейла (о том, что в квартире побывал и Кьюненен, полиция просто не знала).

Буквально через два дня стало ясно, что все не так просто: в 75 км от Миннеаполиса было найдено тело самого Дэвида с тремя огнестрельными ранениями. А в квартире Мэдсона обнаружили сумку, в которой лежала визитка Кьюненена.

Убийца-«невидимка»

Следующие смерти с большим трудом вписывается в серию: почему Эндрю убил чикагского миллионера Ли Миглина (к слову, безропотно впустившего преступника в дом), так и осталось загадкой. Не будем перечислять все, что Кьюненен сделал со своей жертвой, заметим лишь, что даже регулярные съемки в фильмах для любителей БДСМ не могут объяснить его звериной жестокости.

Потом настанет черед работника кладбища Уильяма Рииса, с которым убийцу ничего не связывало. Дальнейшие события напоминали сюжет фильма о человеке-невидимке: серийный убийца, объявленный в федеральный розыск, для поимки которого были сформированы бригады из лучших специалистов из десяти штатов, будто бы растворился в толпе, несмотря на все усилия полицейских.

Последней жертвой маньяка стал знаменитый кутюрье: он был застрелен 15 июля 1997 года на пороге собственной виллы в Майами. Антонио Домико, возлюбленный модельера, видел убегавшего преступника. За помощь в поимке серийного убийцы обещали деньги, фотографию Эндрю напечатали во всех газетах, разместили в интернете и показывали по телевидению, листовки с его изображением раздавали в барах.

ФБР даже попросило помощи у организаций, объединяющих секс-меньшинства. Не обошлось и без специального шоу с участием экстрасенса (справедливости ради заметим, что одно из его предположений оказалось верным). Но Кьюненен как в воду канул.

Кстати, слово «как» было тут не совсем уместно, ибо он действительно обосновался на яхте, служившей плавучим отелем. Полицейские добрались до Эндрю слишком поздно, он покончил жизнь самоубийством. Когда в 1999 году ФБР рассекретило дело Эндрю Кьюненена, выяснилось, что следствие так и не смогло установить, почему он убил Джанни Версаче.

Вряд ли можно считать убедительной версию о том, что убийца мстил тем, кто мог заразить его ВИЧ (на самом деле он был здоров, эту информацию подтвердили патологоанатомы). Бывший агент ФБР, известный криминалист Роберт К.Ресслер заявил, что «Версаче в представлении Эндрю Кьюненена был олицетворением славы, богатства, известности, могущества…

То, к чему он безуспешно стремился всю жизнь. Убийство Версаче — своеобразная месть за это». Возможно, в этих рассуждениях, базирующихся не на сексуальной ориентации убийцы и жертвы, есть доля истины: одни СМИ писали о том, что маньяк обожал этот бренд, а другие — что он его ненавидел.

Источник © Woman.ru