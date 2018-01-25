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Суд Швеции оставил в силе решение о заморозке 100 млн долларов Нацфонда

25 января 2018, 12:03

Министерство юстиции и Национальный банк будут обжаловать это решение.

24 января Окружной суд г. Стокгольм принял решение не отменять ранее принятый приказ о замораживании активов Национального фонда, находящихся в Швеции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт министерства юстиции РК.

Как сообщалось ранее, шведским судом были наложены временные ограничения на распоряжение активами Национального фонда в виде акций 33 шведских компаний на общую сумму около 100 млн. долларов США и банковские счета посольства Казахстана в Швеции.

Отмечается, что в дальнейшем по ходатайству Республики Казахстан удалось снять обременения со счетов посольства. Однако суд не принял во внимание доводы о статусе активов, правовом статусе Национального банка и его функциях по управлению средствами Национального фонда.

"Министерство юстиции Республики Казахстан и Национальный банк будут обжаловать данное решение в апелляционном суде Швеции, доказывая неприкосновенность замороженных средств в соответствии с международными соглашениями", - говорится в сообщении МЮ РК.

Фото: СС0.


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