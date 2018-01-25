Владельцев аварийного жилья просят включить в «Нурлы жер»

Сенатор считает, что данная категория граждан имеет право на жилье, но им приходится ждать годами, в то же время «аварийный дом ждать не может».

На пленарном заседании Сената Парламента РК сенатор Ербулат Мукаев обратился с депутатским запросом к премьер-министру страны с просьбой рассмотреть вопрос включения в качестве одного из направлений программы «Нурлы жер» ликвидацию аварийных домов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Предлагаем включить в качестве одного из направлений программы «Нурлы жер» ликвидацию аварийных домов, а также внести соответствующие изменения в законодательство», - сказал Е. Мукаев.

При этом он напомнил, что Глава государства в своем Послании народу РК поставил задачу довести обеспеченность жильем на одного жителя до 30 квадратных метров к 2030 году.

«Сегодня во многих городах нашей страны есть дома, признанные аварийными. Жители таких домов стоят в очереди в местных исполнительных органах. Согласно действующему законодательству, жителей домов, которые признаны аварийными и находятся в ведении местных исполнительных органов, положено обеспечить жильем», - отметил он.

По его мнению, к сожалению, действующий закон не может значительно решить эту проблему.

«Допустим, что в двухэтажном доме живут 18 семей. У них разные места в очереди на жилье. И, если первую зарегистрированную семью можно обеспечить жильем, то очередь последней зарегистрированной семьи может дойти только через десять лет. Аварийный дом не может ждать десять лет. И нет возможности сразу обеспечить всех жителей этого аварийного дома жильем», - заключил парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: day.org.