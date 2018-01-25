Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Владельцев аварийного жилья просят включить в «Нурлы жер»

25 января 2018, 12:32

Сенатор считает, что данная категория граждан имеет право на жилье, но им приходится ждать годами, в то же время «аварийный дом ждать не может».

На пленарном заседании Сената Парламента РК сенатор Ербулат Мукаев обратился с депутатским запросом к премьер-министру страны с просьбой рассмотреть вопрос включения в качестве одного из направлений программы «Нурлы жер» ликвидацию аварийных домов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Предлагаем включить в качестве одного из направлений программы «Нурлы жер» ликвидацию аварийных домов, а также внести соответствующие изменения в законодательство», - сказал Е. Мукаев.

При этом он напомнил, что Глава государства в своем Послании народу РК поставил задачу довести обеспеченность жильем на одного жителя до 30 квадратных метров к 2030 году.

«Сегодня во многих городах нашей страны есть дома, признанные аварийными. Жители таких домов стоят в очереди в местных исполнительных органах. Согласно действующему законодательству, жителей домов, которые признаны аварийными и находятся в ведении местных исполнительных органов, положено обеспечить жильем», - отметил он.

По его мнению, к сожалению, действующий закон не может значительно решить эту проблему.

«Допустим, что в двухэтажном доме живут 18 семей. У них разные места в очереди на жилье. И, если первую зарегистрированную семью можно обеспечить жильем, то очередь последней зарегистрированной семьи может дойти только через десять лет. Аварийный дом не может ждать десять лет. И нет возможности сразу обеспечить всех жителей этого аварийного дома жильем», - заключил парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: day.org.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...