В Астане предложили создать Арбат
Возможно, он будет создан на базе дворца "Жастар".
В Астане предлагают создать креативные кластеры. Об этом заявил руководитель столичного управления инвестиций и развития Алишер Абдыкадыров на форуме "Астана - 20 лет развития и инноваций", сообщает корреспондент Елорда Инфо. Такое креативное пространство, как Арбат, может появиться на базе дворца "Жастар".
Креативные кластеры могут появиться на территории ЭКСПО и Водно-Зеленого бульвара. На правом берегу креативные пространства могут появиться на базе Дворца «Жастар», с развитием пешеходной зоны до улицы Омарова.
"Там будет организован молодежный Арбат и открытые креативные пространства. Здесь будем в ближайшее время объявлять открытый конкурс идей и в последующем этот проект будет организован по проекту ГЧП", - рассказал на форуме Алишер Абдыкадыров.
Фото Sputnik
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