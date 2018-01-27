Кот-мем отсудил $700 тыс. за нарушение авторских прав
Решение в пользу Grumpy Cat вынес суд Калифорнии.
Впервые кот, ставший мемом, отсудил $700 тыс. за нарушение авторских прав. Решение в пользу компании Grumpy Cat Limited, представляющей интересы кота, более известного как Grumpy Cat, вынес калифорнийский суд.
Суд обязал кофейную компанию Grenade выплатить $710 тыс. за использование образа знаменитого кота без согласия правообладателей.
Компания могла использовать изображение кота только во время рекламы кофе Grumppucino. Однако кофейня нарушила условия договора и пыталась запустить целую линейку продуктов с изображением Grumpy Cat. В результате хозяйка кота подала иск на нарушение авторских прав.
«Это первый вердикт, когда-либо вынесенный в пользу вирусного мема. У мемов тоже есть права!»
Владельцы кофейни Grenadeв в ответ заявили, что владельцы кота не упоминали бренд Grumppucino в соцсетях и на телевидении, как было обещано, тем самым нарушили условия сделки со своей стороны, пишет РБК.
У героя мемов по кличке Соус Тардар более 2,4 миллиона подписчиков в Instagram. Свою популярность кот приобрёл 2012 году, после того как его хозяйка Табата Бундесон выставила фото питомца на Reddit. Пользователей Сети поразила необычная грустная мордочка животного.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.