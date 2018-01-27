Кот-мем отсудил $700 тыс. за нарушение авторских прав

Впервые кот, ставший мемом, отсудил $700 тыс. за нарушение авторских прав. Решение в пользу компании Grumpy Cat Limited, представляющей интересы кота, более известного как Grumpy Cat, вынес калифорнийский суд.

Суд обязал кофейную компанию Grenade выплатить $710 тыс. за использование образа знаменитого кота без согласия правообладателей.

Компания могла использовать изображение кота только во время рекламы кофе Grumppucino. Однако кофейня нарушила условия договора и пыталась запустить целую линейку продуктов с изображением Grumpy Cat. В результате хозяйка кота подала иск на нарушение авторских прав.

«Это первый вердикт, когда-либо вынесенный в пользу вирусного мема. У мемов тоже есть права!»

Владельцы кофейни Grenadeв в ответ заявили, что владельцы кота не упоминали бренд Grumppucino в соцсетях и на телевидении, как было обещано, тем самым нарушили условия сделки со своей стороны, пишет РБК.

У героя мемов по кличке Соус Тардар более 2,4 миллиона подписчиков в Instagram. Свою популярность кот приобрёл 2012 году, после того как его хозяйка Табата Бундесон выставила фото питомца на Reddit. Пользователей Сети поразила необычная грустная мордочка животного.