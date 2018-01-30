Житель Перу снял на видео крысу, которая моется в душе

На видео грызун стоит на задних лапах и тщательно натирает себе голову, спину, бока и даже под мышками.

В городе Уарас в Перу в объектив камеры угодила необычная сцена того, как намыленная крыса моется под душем, прямо как человек.

За крысой в душе подглядывал 36-летний диджей Хосе Корреа. Он сообщил, что утром 27 января решил принять душ и стал свидетелем одной из самых необычных сцен, что ему доводилось видеть.

«Всё это заняло где-то 30 секунд, после чего крысёнок убежал. Я думаю, он просто хотел хорошенько почиститься».

Но, возможно, автор видео не рассказывает полной истории, передаёт Gizmodo слова Туомаса Айвело, специалиста по городским крысам из Хельсинкского университета: «Движения очень странные. Крыса не стала бы себя так вести, если бы не было чего-то такого, от чего она очень хотела бы избавиться. Я полагаю, проблема именно в мыле. Крыса хочет избавиться от покрывающего её шёрстку мыла».

Когда крысы чистят себя, они обычно используют язык и зубы. Айвело добавляет, что, возможно, из-за мыла крыса испытывает физическое раздражение. И, к сожалению, это не первая история, когда люди могли неумышленно навредить животному из-за незнания особенностей их поведения. Но сам Корреа утверждает, что не намеревался вредить зверьку: «Я очень люблю животных. Я бы ни за что не подумал ему вредить. Я просто снял его и позволил ему убежать».

Мужчина добавил, что никак не ожидал, что снятое им видео наберёт такую популярность — согласно изданию, с момента публикации 27 января ролик с «моющейся» крысой посмотрели более 37 миллионов раз.

Источник: medialeaks