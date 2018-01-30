В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
30 января днем в Кызылординской области местами ожидаются гололед.
В Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение на ближайшие три дня, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
30 января днем в Кызылординской области местами ожидаются гололед, 30-31 января и 1 февраля - туман.
В ближайшие двое суток 30-31 января в связи с низким температурным фоном и усилением ледообразования на реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и на р. Сырдарья ожидается образование зажоров, подъемы уровней воды, возможны разливы и подтопления.
Фото: catbreedslist.com
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