Айару Есентаева рассказала, каково быть дочерью популярного человека

Младшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой (Максаткызы, Есентаевой) Айару рассказала в своем Instagram, каково быть ребенком популярного человека, передает Zakon.kz.

"Для меня она в первую очередь мама. Меня никогда ни в чем не ограничивали. Может для вас это покажется странным, но я делаю все, что правильно в первую очередь для меня, а если ошибаюсь, то учусь на своих ошибках. Я делаю то, что по душе мне, и она поддерживает меня в этом на все 200%. Это отношение полностью взаимно и с моей стороны. Я приму любой выбор мамы, абсолютно во всем, что я и сделала 2 года назад. И продолжу дальше в любых ее начинаниях, в любом ее решении", - написала Айару.

Если многих Баян Алагузова восхищает как известная личность, то, по словам Айару, её она восхищает, в первую очередь, как человек.

"Она одна из самых честных, понимающих, умных и красивых людей и внешне, и внутренне. С самого рождения я слышу только добрые, ласковые слова о любви, а если честно и о том, что я самая лучшая в мире. Наверное для многих это покажется не правдой, но за всю мою жизнь я не услышала ни одного грубого слова, общения в грубом тоне, не то чтобы на меня хоть раз подняли руку, никто и никогда. С ней я могу поделиться абсолютно всем, сложно вспомнить секреты и не только, о которых она не знает, до такой степени доверительные у нас отношения. Соответственно на какие-нибудь глупые поступки, втихаря от мамы я тоже не пойду. Она моя самая большая поддержка и самый самый лучший друг, и как много смысла в этих словах", - отметила она.

Айару также добавила, что быть дочерью популярного человека - это при совместном выходе в город подбегающие девушки, мужчины, бабушки, дети, с просьбой сфотографироваться, сотни комментариев с критикой под каждой фотографией, каждый день смотреть на маму в СМИ, 600 тысяч подписчиков в соцсетях, наличие фейковых страниц.

"Если на то пошло, то у меня есть возможность пойти на любой концерт, сидя на лучших местах, возможность пойти на предпоказ любого нового фильма, быть знакомой с самыми популярными актерами и певцами Казахстана. Зимние каникулы заграницей со звездами с сотнями тысяч и миллионами подписчиков в Инстаграме. И для меня нет в этом ничего особенного, это стало нормой с самого рождения", - подытожила она.

Фото: instagram.com/aiaru_bb