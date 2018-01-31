Главный санврач Казахстана назвал источник вспышки гепатита А в Караганде

Число инфицированных карагандинцев выросло до 51 человека, из них 34 - это дети.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин назвал источником распространения гепатита А среди школьников Караганды домашний компот, передает МИА «Казинформ».





Председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава Ж.Бекшин отметил, что напиток принес на чаепитие в канун нового года ученик седьмого класса школы №58.

«Пищевой продукт домашнего изготовления - вот это причина. Дальше пошел работать фактор контакта уже по заражению», - сказал Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в Караганде.

По уточненным данным, как отметил глава ведомства, число инфицированных карагандинцев выросло до 51 человека, из них 34 - это дети. Началась внеплановая вакцинация учащихся трех школ в Караганде, Темиртау и Шахтинске, где был зарегистрирован гепатит А. Управление здравоохранения закупило 2 000 доз вакцины.

Медики напоминают, что сырую воду из крана пить не желательно. Ее следует кипятить. Также важно тщательно мыть руки. В настоящий момент во всех средних школах области проводятся санитарно-профилактические мероприятия во избежание распространения гепатита А - дезинфицируют столовые, коридоры, классные кабинеты, туалеты.

Напомним, всплеск заболеваемости гепатитом А в Карагандинской области вызвал обеспокоенность акима региона Ерлана Кошанова. Органам санитарно-эпидемиологической службы аким поручил держать ситуацию на особом контроле. Из-за вспышки школа №58 закрывалась на дезинфекцию. Вспышка гепатита А также зарегистрирована в Восточно-Казахстанской области.

Фото: Казинформ