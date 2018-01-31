30 терактов предотвратили в Казахстане за 4 года - КНБ РК

Около трёхсот млрд тенге потратит Казахстан на борьбу с терроризмом, - указывается в государственной программе, разработанной Комитетом национальной безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Документ, рассчитанный до 2022 года, опубликован в открытом доступе, и каждый казахстанец может принять участие в обсуждении до 6 февраля. За эти годы государство собирается укрепить иммунитет населения к радикальной идеологии, отдельная работа будет проводиться с осуждёнными лицами. Также возьмут на контроль интернет, социальные сети и СМИ.

Сообщается, что деньги пойдут и на поддержание единой республиканской горячей линии «114», которая консультирует граждан по религиозным отношениям. Во «всемирной паутине» развернётся масштабная разъяснительная работа, чтобы казахстанцы не становились жертвами экстремистских организаций. Что касается уже завербованных людей, то за последние 4 года в «горячие точки» запретили выезд более четырёмстам рекрутам. Все они граждане Казахстана.

В программе говорится, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему остается острой. Серьезную опасность представляют процессы возвращения боевиков в страны исхода. Из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах возвращены либо самостоятельно вернулись 125 граждан Казахстана, из них 57 привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности.

Также стало известно, что за 4 года экстремисты планировали совершить в Казахстане 30 терактов. В КНБ отмечают, что радикальную идеологию распространяют в основном граждане Казахстана, обучавшиеся в сомнительных зарубежных ВУЗах.

Фото: Atameken Business Channel