Нечистоты заливают пригород Петропавловска

Одно из дачных сообщества Петропавловска буквально затапливает нечистотами, передает МИА «Казинформ».

Председатель садоводческого товарищества «Легенда» Андрей Исаков на отчетной встрече акима Петропавловска рассказал, что нечистоты сбрасывают предприятия, которые расположены вблизи поселка.

«Наше товарищество находится возле озера Пестрое. Летом сложилась критическая ситуация: через земли нашего садоводческого общества идет сброс канализационных вод с городских предприятий через железнодорожные пути. Зимой - по ливневой канализации. Улицы буквально заливает нечистотами. Приходит в негодность земля, страдают домики, насаждения», - рассказал Андрей Исаков.

Генеральный директор ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов, присутствовавший на встрече, заявил, что предприятие канализационных сетей там не имеет. А. Исаков говорит, что и в городском акимате ему ответили: этой канализации на балансе города нет. Петропавловец считает, что ситуация абсурдна, поскольку даже местные власти не могут найти владельцев сетей. Между тем сброс нечистот продолжается. Аким Петропавловска заверил, что проблему попробуют решить. Тем более что жалоба поступала и от другого садоводческого товарищества.

«Комиссионное обследование сделано. Там при ремонтных работах по республиканской трассе был ряд нарушений, по ливневке нарушения в связи со строительством этой дороги. Вопрос на контроле. Целевые средства для проектно-сметной документации будут выделены», - пообещал Марат Тасмаганбетов.



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