Актюбинский первоклассник вошёл в Книгу рекордов Казахстана
Ребенок увлекается спортом с раннего детства и мечтает стать олимпийским чемпионом.
Школьник Муса Туркумбаев из Актобе установил спортивный рекорд по подтягиванию на турнике, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.
Восьмилетний мальчик может подтянуться 42 раза и отжаться 1600 раз.
"Мой рекорд по подтягиванию казахстанский — это 42 раза. А свой личный — это у меня 50. Моя мечта — стать трёхкратным олимпийским чемпионом по дзюдо и поставить 2 мировых рекорда по подтягиваю с грузом, и без груза", — рассказал ребенок.
По словам преподавателя физической культуры и спорта Романа Дмитриева, если Муса продолжит заниматься, его может ждать успешное будущее.
Фото: 24 kz
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