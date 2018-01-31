Большинство коррупционных преступлений совершено сотрудниками акиматов - Шпекбаев

Чаще всего коррупционные нарушения совершают сотрудники акиматов. Об этом сегодня на заседании коллегии Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил председатель ведомства Алик Шпекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в работе Антикоррупционной службы акценты смещены в стороны выявления и пресечения коррупционных преступлений, носящих системный характер. Так, в 2017 году установлено 108 таких фактов, к уголовной ответственности привлечены 320 человек. Всего зарегистрировано 1835 коррупционных правонарушений, что на 18% меньше, чем в 2016 году. Основную массу составляют преступления, связанные со взяточничеством – 40% (988), факты хищений – 33% (808) и злоупотребление должностными полномочиями – 11% (261).

«Большинство выявленных коррупционных преступлений совершено служащими акиматов (718), сотрудниками органов внутренних дел (323) и работниками квазигосударственного сектора (239). Продолжают оставаться высокими коррупционные риски в сферах образования (201), сельского хозяйства (183), строительства (158) и здравоохранения (101)».

Он также обратился к ответственным секретарям и руководителям подразделений с тем, чтобы они активней боролись с коррупционными преступлениями.

«Установлен общий ущерб от коррупционных правонарушений на сумму 15,8 млрд тенге, из которых возмещено 14 млрд тенге или 88%. Выявлено около 400 коррупционных преступлений, совершенных в ходе реализации различных государственных программ, установлен ущерб на сумму 5,3 млрд тенге, из которых 87% (4,6 млрд тенге) возмещено», - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: Sputnik.