Шпекбаев: Искусственный интеллект умеет все, что требуется от казахстанского госслужащего

О приоритетах и задачах на ближайшую перспективу рассказал сегодня в ходе расширенного заседания председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Очень важно выстроить работу в новом формате, который позволял бы максимально быстро адаптироваться к изменениям. Данному тезису обращено особое внимание в Послании Главы государства «Новые возможности развития в условиях промышленной революции», - сказал Шпекбаев.

Он отметил, что, будучи куратором подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста» программы «Рухани жаңғыру», Агентство намерено провести «масштабную трансформацию мышления госслужащих, которые должны стать ключевыми агентами перемен».

Проект направлен на модернизацию государственных органов, включая правоохранительные и судебные, их подведомственных организаций и квазигосударственного сектора. Основная цель проекта - уйти от традиционных бюрократических процессов и организации труда к современным и более эффективным подходам.

«Конечным результатом работы станет новая организационная культура госаппарата, конкурентоспособные госслужащие и реально ощутимые изменения для населения», - сказал он.

Шпекбаев еще раз обратил внимание, что стремления Агентства направлены на то, чтобы государственный аппарат стал действенным элементом в механизме обеспечения динамичного и поступательного развития Казахстана.

«Искусственный интеллект уже формирует шаблонные письма, оперативно обрабатывает данные, предлагает данные, предлагает решения самых разных проблем – то есть умеет все, что требуется от казахстанского госслужащего сегодня. Поэтому приоритетным направлением должно стать развитие так называемых «гибких навыков»: лидерства, коммуникабельности, инициативности, сопереживания, критического мышления, что не доступно машине», - заключил Алик Шпекбаев.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: mk-kz.kz.