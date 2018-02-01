Астанчанка сдала детей в детдом из-за холода в квартире

Застройщик дома на улице Иманова - ул.Брусиловского в Астане самовольно перепланировал мансарду под квартиры. Одну из квартир приобрела семья с детьми. Однако площадь оказалась неподключенной к отоплению. Из-за холода в квартире женщина вынуждена была сдать своих детей в детский дом. Об этом на заседании межведомственной комиссии по вопросам жилищного строительства рассказала член МВК Татьяна Чурсина, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

В 19 квартирах новостройки нет отопления, рассказали представители новостройки.

«Одна женщина сдала своих детей в детдом, потому что холод там страшный, нет отопления. Жить там невозможно. Вот такая ситуация»,- рассказала член МВК Татьяна Чурсина.

Как пояснил первый заместитель акима Сергей Хорошун, год назад застройщика дома по ул.Иманова – ул.Брусиловского приглашали в акимат на заседание по вопросу самовольной перепланировки технических этажей под квартиры.

«Мы вызывали сюда застройщика и подрядчика. Подрядчик официально заявил, что он хотел перепланировать, но, понимая и осознавая, что он пошел на нарушения, сказал, что никаких продаж нет. Завершает объект и не будет допускать нарушений. Есть официальный протокол, где это мы все обозначали. Тем не менее, по истечению времени, когда уже был введен в эксплуатацию объект, данным застройщиком самовольно была произведена перепланировка и реализованы площади. Сейчас это нарушение рассматривается в рамках уголовного дела», - пояснил Сергей Хорошун.

Жильцы дома из-за нарушений застройщика до сих пор не могут оформить свои квартиры. Первый замакима предложил создать рабочую комиссию и подготовить свои предложения по решению этой проблемы.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, я предлагаю создать рабочую комиссию из представителей архитектуры, земельных отношений, районного акимата и жилищной инспекции. Необходимо будет ситуацию оценить и подготовить свои предложения, как из этой ситуации выходить. Но окончательное решение мы сможем принять после того как будет дано заключение в рамках уголовного дела. Если будет это признано мошенничеством и есть пострадавшие, предлагаю рассмотреть возможность корректировки проекта с получением государственной экспертизы и ввода в эксплуатацию этих площадей. Для этого нам необходимо решение в рамках уголовного дела, чтобы вы были признаны пострадавшими», - заключил он.

Фото: VistaNews.ru