Антисанитария или автоматизация: Как на самом деле производят «Настоящий Буратино»

Лимонад - один из самых популярных освежающих напитков во всем мире. Особенное место в лимонадной серии занимает «Буратино». Его кисло-сладкий вкус и золотистый цвет знаком каждому.

Недавно, на просторах интернета появилось видео, где неизвестные вручную в антисанитарных условиях разливают лимонад. Zakon.kz решил выяснить, в каких условиях производят самый популярный казахстанский лимонад «Настоящий Буратино» и отправился на завод в Алматы. Разобраться, из чего и как делается шипучий напиток, помогла главный технолог ТОО «Жигалма» Людмила Зуева.

Она рассказала, что состав лимонада все тот же, что был в СССР. При производстве продукции компания придерживается классического способа приготовления и проверенных временем традиционных рецептов. Основными компонентами, создающими вкус знакомый с детства, является сахар, лимонная кислота, «буратиновый» купаж и двуокись углерода. Если в советское время его хранили не более недели, то сегодня для более длительного хранения используют пищевые добавки, высокая санитария, качественное оборудование.

«Настоящий Буратино» не содержит подсластителей, вредных консервантов и искусственных красителей. Стратегия политики компании направлена на натуральность. «Настоящий Буратино» содержит натуральный сахар, а не его искусственный заменитель, который обходится производителям в разы дешевле», - рассказала Л.Зуева.

Над разработкой технологий и рецептур трудятся команды специалистов компании ТОО «Жигалма» и привлеченные мастера-технологи из Германии и Бельгии.

Оснащение завода, где производят «Настоящий Буратино», одно из самых современных в Казахстане. На заводе установлены линии, машины и автоматы аналогичные оборудованию европейских и зарубежных заводов-производителей безалкогольной продукции.

Технологическая схема производства начинается с подготовки основных компонентов. Процесс производства лимонада полностью автоматизирован, человеческого фактора практически нет.

Для производства лимонада используют обычную воду, которую в несколько этапов очищают угольными и песочными фильтрами, а также бактерицидными лампами. В итоге воду доводят до состояния дистиллированной, то есть, без каких либо солей и примесей.

Следующий этап - приготовление сахарного сиропа. В огромных нержавеющих цистернах смешивают сахар, лимонную кислоту и воду. Все ингредиенты обмеряются до миллилитра и грамма, смешиваются и нагреваются до 85 градусов.





Затем следует процесс приготовления купажного сиропа. При производстве лимонада используются только натуральные ингредиенты, которые привозят из Бельгии.

Все ингредиенты смешиваются, проходят процесс карбонизации, насыщения углекислым газом и разливаются в бутылки.

Бутылки для лимонада производят на том же заводе. На вдувальной машине при 120 градусах преформы выдуваются и приобретают знакомые нам формы. За качеством и соответствию санитарных норм следят в специальной лаборатории.

Готовый продукт в бутылках укупоривается, наклеивается маркировка, бутылки упаковываются и отправляются на склад готовой продукции.

«Мы гарантируем качество нашей продукции. В процессе производства каждые 30 минут на критических точках берется проба и отправляется в лабораторию для контроля. Сколько мы работали, сбоев не было. У нас есть договор с независимой лабораторией, которая проверяет готовую продукцию, продаваемую в разных частях города. «Настоящий Буратино» это любимый многими, качественный продукт. Девиз нашей компании - качество и натуральность», - сказал вице-президент по производству Эльдар Шиндабади.

Как мы видим, производство безалкогольных напитков представляет собой высокотехнологичный процесс, над которым осуществляется строгий контроль квалифицированными технологами, имеющими опыт работы еще с советскими газированными напитками.

Лимонад «Настоящий Буратино» могут смело пить и взрослые и дети. Заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких, можете быть спокойны, так как производимый лимонад и все безалкогольные напитки, производимые ТОО «Жигалма» не содержат подсластителей, вредных консервантов и искусственных красителей. Напитки изготовлены из натуральных ингредиентов и соответствуют всем требованиям.