Жители Сарани замерзают в собственных квартирах

Город отапливают 20 частных котельных, которые построены в советское время и давным-давно изжили себя

У жителей Сарани, Карагандинской области, температура в квартирах составляет всего пять-семь градусов. Прогреть замёрзшее жильё с помощью обогревателей не получается. Дети и взрослые с начала зимы ходят дома в тёплой одежде, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В городе больше 270 многоэтажек и проблемы с отоплением у каждого третьего дома. Екатерина Когиль, как остальные соседи, спасается обогревателями, однако стрелка термометра еле-еле преодолела отметку в 10 градусов тепла.

- Ребёнок мерзнет, ходит в гамашах, даже в двух, спит практически также, в тёплой пижаме, - сообщила Екатерина.

По словам жителей, обходится все это дорого. Плата за отопление, которого нет, составляет 10 тысяч тенге, и это только треть коммунальных расходов.

- У меня 4 детей, у меня маленькому 4 месяца, он у меня не купается месяцами, это невозможно потому что. У меня нет столько денег, всем платить. + 2 обогревателя стоит. А дети у меня болеют постоянно, - рассказала Абиева Фарида.

- За что людей наказывают, при чём тут люди? Акимату звонишь, акимат ссылается на кск. Кск при чём тут если котельщики это всё? - пожаловалась Садет Арсаева.

Город отапливают 20 частных котельных, которые построены в советское время и давным-давно изжили себя. Старое оборудование не может справиться с сильными морозами.

- Когда на улице больше 30 градусов, по нормативам мы должны давать более 90 градусов тепла. Данная котельная, к сожалению, большая часть из этих котельных, такую температуру не могут дать, - сообщил заместитель руководителя ЖКХ Сарани Самекин Ербол.

Сейчас на котельных проблемы ещё и с топливом. Углём пользоваться дорого, поэтому привозят шлам. И в этом году он топится очень плохо.

- Чтобы не было сбоев, чтобы было стабильно тепло, нужно пускать новую котельную. Об этом вопрос ставится каждый год. + эту зиму сарань кое-как перебьётся. кое-как! На следующий год Сарань ждёт кошмар! - заявил владелец котельной Владимир Чернышев.

Центральную котельную ждут уже три года. Сроки сдачи переносили дважды, но строительство до сих пор не завершено из-за судебных тяжб с генеральным подрядчиком. По подсчётам отдела ЖКХ, новая котельная появится не раньше 2020 года. И выживать горожанам придётся как минимум, ещё две зимы.





Фото: u74.ru.