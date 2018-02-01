10 перспективных идей, которые изменят земельную реформу в Казахстане

Известный юрист по земельным вопросам Бакытжан Базарбек делится с идеями, которые фундаментально могут внести коррективы в земельные правоотношения в Казахстане.

Первое, необходимо создать систему "открытого земельного кадастра", информацию которого, граждане и юридические лица должны получить на специальной электронной площадке на бесплатной основе. Система "открытого земельного кадастра" должна быть выработана на базе электронной базы АИС ГЗК и кадастровые сведения должны быть доступны путем запросов через E-gov, выписок со специальных терминалов и единого открытого интернет-портала.

Открытой информацией должны быть: ПДП, схемы инженерных сетей, списки на очередь, перечень и карта районов, где планируется изъятие земель для государственных нужд, реестр и карта свободных земель, единая карта аукционов (торгов) на землю, реестр недобросовестных землепользователей, схемы красных линий и функциональных зон и другая информация. Интегрирование системы АИС в специальных терминалах, установленных в общедоступных местах (ЦОНы, УЗО, НПЦзем и акиматы) для поручения разовой информации выписок по очереди, получение информации по ставкам земельного налога, по зонам ограничения, красных линий, планируемого изъятия при наборе кадастрового номера земельного участка.

Второе, упростить предоставление прав на землю на 4 простых шагов: подача ходатайства, единое решение акимата с прилагаемым договором аренды (с автоматизацией рассмотрения комиссии), землеустроительный проект с присвоением электронного идентификационного документа на земельный участок. Отменить 60% бумажных носителей в земельных отношениях и перевести их электронный формат. Допустимо перевести землеустроительный проект, акты выноса границ, идентификационный документ на землю, заключение комиссии, акты выбора и согласования земельного участка.

Третье, ввести двойное целевое назначение на некоторые виды деятельности и земельных участков, при которых, допускается параллельное использование земельного участка в непрофильных видах деятельности. Так, можно передать крупные участки отведенные под проектирование и строительство объектов ВИЭ под сельскохозяйственные виды деятельности: для пастбищного хозяйства, выпаса сельскохозяйственного скота, в качестве пашни для ведения КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственного товарного производства.

Четвертое, внедрить механизмы экономического стимулирования для всех субъектов земельных отношений осуществляющие деятельность в сегменте сельскохозяйственной деятельности. Предусмотреть правовые и экономические льготы, стимулы для хозяйствующих субъектов активно наращивающие валовый внутренний продукт сельскохозяйственной продукции с соблюдением требований земельного законодательства. (Упрощенные процедуры, субсидирование под гарантий Акиматов, внедрение дифференцированных видов рассрочек земель, наращивание стоимости залогового имущества за счет рейтинга предприятия, внедрение специального имидж-рейтинга и т.д.).

Пятое, частично перевести контроль в области охраны и использования земель на аутсорсинг путем введения системы "общественных инспекторов" из числа НПО, при этом, оставить государственный контроль и проверки при условии реального риска почве, земле и соблюдениям требований земельного законодательства. Изменить подходы к проверкам на предмет освоения земли, нецелевого использования путем внедрения обоснованных выездов с предварительным мониторинговым изучением конкретного земельного участка на спутниковых картах и сопоставления корректирующих изменении в 3Д варианте интегрированный в базу АИС ГЗК.

Шестое, распустить очередь на 10 соток в городах республиканского значения Алматы и Астана, областных центрах и перераспределить эти списки очередников в населенные пункты в радиусах 20-30 км в городах областного значения и 40-60 км в городах республиканского значения. В случаях отказа гражданами принимать этот вариант, предусмотреть альтернативную возможность их выкупа по стоимости ниже их кадастровой стоимости. Предусмотреть альтернативный способ обеспечения земельных участков под ИЖС на бесплатной основе с условиями государственно-частного партнерства и участия кооперативов граждан в инвестициях на инженерные сети.

Седьмое, внедрить зоны градостроительного регулирования и ограничения в областных центрах в периметре 25-40 км. Определить принципы и условия предоставления земель в указанных зонах районными исполнительными органами при согласовании их с МИО города областного значения.

Восьмое, интегрировать современные системы спутниковых карт получаемые национальной компаний Казкосмос с использованием спутников KazSat 2 с системами АИС ГЗК, градостроительный кадастр в целях применения их в градостроительном планировании территории населенных пунктов, проведении плановых точечных проверок по линии ГАСК, земельной инспекций. Постепенно, требуется переход к 3D земельному кадастру на базе АИС ГЗК и общедоступной программой Google Earth с открытым доступом для населения и расширенными функционалом в части отображения структуры земной коры для целей недропользования.

Девятое, внедрить дистанционные электронные аукционные торги и конкурсы по продаже права собственности и права аренды на землю с использованием общедоступных электронных карт АИС ГЗК, УП и упрощенной системой регистрации участия, электронной системой идентификации платежеспособности участника и единой вертикальной централизованной системой контроля за участием в аукционах и торгах со стороны уполномоченных органов.

Десятое, усилить роль Общественного контроля и общественных советов при акиматах. Ввести стадию согласования Генерального плана, ПДП, схем инженерных сетей с Общественным советом. Постепенно перейти на систему предоставления земельных участков для целей строительства, недропользования, крупного сельскохозяйственного товарного производства с обсуждением ходатайства (заявления) в Общественном совете.

Любые спорные вопросы, где одной из сторон является Акимат либо его территориальное подразделение, НПЦзем до обращения в суд рассматривать в Общественном совете для выработки дополнительных мер досудебного урегулирования спора.