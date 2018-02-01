В ЮКО ввели в эксплуатацию 20 модульных медицинских пунктов

В Южно-Казахстанской области впервые в стране ввели в эксплуатацию 20 модульных (сборных) медицинских пунктов. Отличительной особенностью этих медицинских пунктов является то, что сборка модульной конструкции значительно экономит время и бюджетные средства. Строительство занимает порядка 2 месяцев, передает пресс-служба акима ЮКО.

Медицинские пункты сборно-каркасной модульной конструкции ввели в эксплуатацию в двух населенных пунктах Сайрамского района. Кроме того, в тот же день во благо народа сданы 3 медицинских пункта в Байдибекском, 2 в Тулькубасском и 13 в Сарыагашском районах.

Приняв участие в торжественной церемонии открытия, аким области Ж.Туймебаев отметил, что охрана здоровья населения является наиболее важным вопросом для государства. Вместе с тем, Глава государства в своем Послании народу Казахастана обращает особое внимание охране здоровья.

«В главном документе Глава государства отметил о необходимости перейти от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения. Медицинские учреждения должны обеспечиваться передовыми медицинскими оборудованиями, а врачи должны оказывать качественные услуги населению. В целях активизации работ в данном направлении со стороны акимата области проводятся соответствующие работы. В частности, для строительства медицинских пунктов представлен образец модульной конструкции. Сборка модульной конструкции значительно экономит и время, и бюджетные средства. В этих медицинских пунктах пациентам будут оказывать первую санитарно–медицинскую помощь», - сказал аким.

Следует отметить, в 2018 году в Сайрамском районе запланировано приобрести еще 5 медицинских пунктов, и стопроцентно решить вопрос нехватки медицинских пунктов. Более того, в селе Аксукент ведется строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Наряду с этим, планируется приобрести аппарат компьютерной томографии и открыть центр лечения инсульта. До конца текущего года в области будут введены в эксплуатацию еще 47 модульных медицинских пунктов. Стоимость модульной конструкции, площадью 125 кв. метров и оснащенный медицинским оборудованием, составляет 30 млн. тенге.

Напомним, что в 2017 году в области введено в эксплуатацию 33 объекта здравоохранения. В целом, по Южно-Казахстанской области насчитывается 846 медицинских учреждений, из которых 225 – это медицинские пункты.