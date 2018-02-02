Астанчане пожаловались на незаконные общежития и автохлам на Юго-Востоке

В этом частном секторе обнаружено около 200 таких нелегальных построек, в которых снимаются комнаты.

Жители микрорайона Юго-Восток пожаловались на незаконно возведенные многоуровневые пристройки к частным домам и брошенные автомобили. Пристройки на самом деле являются общежитиями. По данным акимата Алматинского района, только в этом частном секторе обнаружено около 200 таких нелегальных построек, в которых снимаются комнаты, сообщает Елорда Инфо.

Во время отчетной встречи акима района Алматы Адильбека Сарсембаева с населением жители района Юго-Восток поинтересовались у представителей ГАСКа по поводу незаконных пристроек.

"На Юго-Востоке люди живут не бедные, имеют красивые коттеджи и вполне способны привести фасады своих домов в надлежащий вид. Однако на участках хозяева строят какие-то убогие пристройки, дополнительные помещения, которые затем подключают к общим инженерным коммуникациям. Превратили эти строения в общежития. В итоге в домах по всей улице вечерами снижается давление воды", - пожаловались жители.

Адильбек Сарсембаев подтвердил, что проблема такая действительно существует.

"По последним данным, только в микрорайоне Юго-Восток построено около 200 незаконных общежитий. Все они занимаются коммерческой деятельностью, хотя по проектно-сметной документации на их месте должно быть ИЖС (индивидуально-жилищные строительство). По всем этим незаконным строениям Управление земельных отношений совместно с ГАСКом примут соответствующие меры, будут направлены обращения в суд для того, чтобы их привести в надлежащее состояние", - подчеркнул он.

Аким района попросил о подобных случаях сообщать в акимат и лично его заместителю, при этом подчеркнув, что это касается не только незаконных общежитий, но и СТО, пунктов общественного питания и других строений.

По словам акима Алматинского района, в прошлом году подобная работа была проведена по улице Балкантау, где прямо на улице торговали строительными материалами.

Одна из жительниц коттеджного массива рассказала о брошенном на улицах автохламе.

"На дороге месяцами стоят эти автомашины. По нашей улице Мойынты такой автохлам можно встретить на каждом шагу. Такая же ситуация по улице Жумабаева, рядом с СТО. Это затрудняет не только движение транспорта, но и коммунальной технике во время уборки улиц", - поделилась женщина.

Аким района тут же поручил сотрудникам МПС ДВД Астаны отработать этот вопрос и вывезти бесхозные автомобили на штрафстоянку.

Фото: Елорда Инфо