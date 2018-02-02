Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Прямая трансляция международного форума ЕАЭС

2 февраля 2018, 11:00

На форуме будут обсуждены актуальные вопросы развития инноваций и технологического предпринимательства.

Сегодня в Алматы по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева проходит форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», в рамках которого будут обсуждены актуальные вопросы развития инноваций и технологического предпринимательства, базовые интеграционные проекты, цифровизация промышленности и цифровая трансформация сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на PrimeMinister.kz.

Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев принимает участие в международном форуме ЕАЭС «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» и заседании Евразийского межправительственного совета.

В работе Форума также принимают участие Премьер-министры Армении — К.Карапетян, Беларуси — А. Кобяков, Казахстана — Б. Сагинтаев, Кыргызстана — С. Исаков, России — Д. Медведев, а также официальные делегации Азербайджана и Таджикистана.

Напомним, в октябре 2017 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года, а также поддержали инициативу Президента Нурсултана Назарбаева о проведении специальной встречи по цифровизации экономики ЕАЭС.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...