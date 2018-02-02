Песня о курте покоряет просторы Казнета
Всем чикипау, мир и золотой курт!
Команда вайнеров «Yuframe» на своем YouTube-канале выпустила музыкальный клип. «Хотим порадовать вас душевным творчеством - музыкальным треком в нашем исполнении. И пусть вас не смущает название, ведь трек о любимом, народном, родном», - отметили ребята.
Видео на сайте просмотрело более 350 000 человек.
Оценив творческий порыв коллектива, один из комментаторов написал: «Мне кажется, или некоторые вайнеры и блоггеры поют лучше, чем некоторые 'певцы' Казахстана?».
Несмотря на имеющиеся отрицательные отклики, большинство пользователей оценили работу по достоинству.
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