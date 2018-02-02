Премьер Узбекистана: Для всех стран СНГ актуальны вопросы информационной безопасности

Дальнейшее экономическое развитие стран СНГ и повышение конкурентоспособности на мировой арене во многом будет зависеть от эффективного формирования и развития цифровой экономики. Об этом на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" сказал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, передает Zakon.kz.

По его словам, цифровая экономика в разных странах будет развиваться разными путями и темпами, это естественный процесс. При этом можно выделить общие черты для всех моделей развития цифровой экономики. Это наличие благоприятных условий для развития инноваций, существующий объем инвестиций.

Он отметил, что президентом Узбекистана 2018 год объявлен годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, принята специальная государственная программа. Узбекистан вступил в этап цифровой трансформации - создан инновационный центр, развивается электронное правительство, через единый портал госуслуг гражданам предоставляется множество интерактивных сервисов.

"Считаем необходимым создать совместную площадку интеграционного партнерства между традиционными финансовыми институтами и инновационными компаниями в сфере финансовых технологий. Такое сотрудничество будет способствовать организации совместного внедрения цифровых инновационных продуктов на финансовых рынках наших стран, а также выработке эффективных решений использования таких технологий, как блокчейн, открытые данные и другие", - сказал Абдулла Арипов.

Он также отметил, что для всех стран СНГ актуальны вопросы информационной безопасности и защиты данных и Узбекистан готов к сотрудничеству в выработке совместных мер.

Напомним, мероприятие проходит по инициативе нашего президента. Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

На тематических сессиях мероприятия будут обсуждаться вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и Индустрии 4.0.

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Фото: gazeta.uz