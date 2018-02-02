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Посол США: Санкции против России не касаются Казахстана

2 февраля 2018, 13:12

По его словам, сейчас есть обеспокоенность Казахстана по поводу санкций.

На круглом столе в посольстве США в РК, посвященном визиту президента Нурсултана Назарбаева в Вашингтон, а также перспективам дружбы и сотрудничества между США и Казахстаном, посол США в РК Джордж Крол заверил, что санкции против России не касаются Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Санкции, которые касаются России, не касаются Казахстана. В целом и намерения, и импульс этой политики направлены на Россию, не на Казахстан», - сказал он.

По его словам, сейчас есть обеспокоенность Казахстана по поводу санкций.

«Я могу вам сказать, что касается влияния этих санкций на экономику Казахстана, есть озабоченность со стороны Казахстана и мы договорились консультироваться с казахстанскими партнерами по этому вопросу», - отметил посол.

При этом Д. Крол выразил уверенность в отсутствии отрицательного эффекта от санкций для казахстанско-американских бизнес-отношений.

«У нас есть и будет дальнейший разговор, и консультации с казахстанскими партнерами, как это законодательство будет действовать. И есть намерения со стороны США, что эти санкции не будут делать что-то отрицательное для Казахстана и казахстанского бизнеса и американского бизнеса, который здесь в Казахстане действует», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Антикор


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